Az osztrák származású, magyar színekben első vk-futamán induló versenyző 61.-ként vágott neki a viadalnak, amelyen a változó időjárási körülmények miatt még ilyen magas rajtszámmal is lehetett kifejezetten jó eredményt elérni. Leitgebnek ugyanakkor ez nem sikerült, a pálya első felében is sokat rontott, majd végül nem is tudott célba érni.

Szombaton Tóth Zita 55. helyen végzett és nem jutott be a második futamba.