Nem brillírozott a Barcelona, egy öngóllal viszont begyűjtötte a három pontot

Meglehetősen gyenge első félidőt produkált a Barcelona, talán még benne volt a hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzés (a Dortmund elleni 4–0-s győzelem) a katalán lábakban. Könnyen meg is szerezhette volna a vezetést a Leganés – amely decemberben 1–0-ra megverte idegenben a Barcát –, azonban Adria Altimira ziccerénél bravúrral védett Wojciech Szczesny. A másik kapunál a volt újpesti Marko Dmitrovics is bemutatott egy bravúrt, Jules Koundé megpattanó lövését tolta ki a bal felsőnél, később pedig Lamine Yamal lőtt az oldalhálóba, majd jött egy újabb hazai helyzet, ekkor Dani Raba nem találta el a kaput.

A szünet után élesebben jöttek ki a pályára a gránátvörös-kékek, és ennek egy öngól formájában hamar meg is lett az eredménye. Raphinha balról laposan adott be, és a Robert Lewandowski elől menteni próbáló Jorge Sáenz becsúszva a saját kapujába talált. Le is zárhatta volna a meccset a Barca, ám Fermín López ziccerben a jobb kapufa mellé lőtt, így nem is nyugodhatott meg, ellenfele ugyanis nem mondott le a pontszerzésről. A vendéglátó többször is tizenegyest reklamált kezezés miatt – Francisco Hernández jogosan nem adott büntetőt –, majd Dani Raba lesről fejelte be a labdát a kapuba, Diego García viszont érvényes gólt szerezhetett volna, de nagy helyzetben a bal kapufa mellé lőtt.

A hajrában már kevésbé tudott veszélyeztetni a Leganés – bár Inigo Martínez egyszer fontos pillanatban szép szerelést mutatott be –, amely sorozatban ötödik mérkőzésén maradt nyeretlen, míg a Barcelona, ha nem is könnyen, véghez vitte azt, amiért jött: begyűjtötte a három pontot. 0–1



SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ

Leganés–Barcelona 0–1 (J. Sáenz 48. – öngól)

Real Sociedad–Mallorca 0–2 (Larin 20., Darder 47.)

Getafe–Las Palmas 1–3 (Alderete 19., ill. Fábio Silva 53., 74., McBurnie 62.)

Kiállítva: Diego Rico (33., Getafe)

Celta Vigo–Espanyol 0–2 (Roberto Fernández 28., 63.)

VASÁRNAP

14.00: Osasuna–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Atlético Madrid–Real Valladolid (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Valencia–Sevilla 1–0 (Javi Guerra 45+4.)