A Barcelona három góllal győzte le az Osasunát

SPANYOL LA LIGA

A 27. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEN

FC BARCELONA–OSASUNA 3–0 (2–0)

Barcelona, Olimpiai Stadion, 42 319 néző. Vezette: M. Busquets

BARCELONA: Szczesny – Koundé, E. García, I. Martínez, A. Balde (Gerard Martín, 83.) – Pedri (Pau Vícor, 83.), F. de Jong (Pablo Torre, a szünetben), Gavi – Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 68.), Dani Olmo (Fermín López, 28.). Vezetőedző: Hansi Flick

OSASUNA: S. Herrera – Areso (R. Pena, 84.), Catena, Herrando, Juan Cruz – Ibánez, Iker Munoz (Rubén García, 34.), Moncayola – Arnai (Boyomo, a szünetben), Raúl García (Budimir, 60.), Oroz (Moi Gómez, 60.). Vezetőedző: Vicente Moreno

Gólszerző: Ferran Torres (11.), Dani Olmo (21. – 11-esből), Lewandowski (77.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Barcelona és az Osasuna párharcát eredetileg március 8-án rendezték volna, azonban a katalánok csapatorvosának váratlan halála miatt a csapatok a halasztás mellett döntöttek. A mérkőző felek egyike sem volt elragadtatva, hogy a válogatott szünet után szinte rögtön pályára kell lépniük, de a liga nem volt partner a későbbi időpont kijelölésében.

A két csapat keretében a bajnoki góllövőlista első négy helyezettje közül hármat is megtalálhattunk, azonban kezdőként sem a lengyel Robert Lewandowski, sem a horváth Ante Budimir nem lépett pályára. A brazil Raphinha a hazai meccskeretében sem kapott helyet, igaz ő szerda hajnalban még az Argentína elleni vb-selejtezőn lépett pályára.

Az első gólra a 11. percig kellett várni, ekkor a Lewandowskit helyettesítő Ferran Torres vette be közelről az Osasuna kapuját. A 18. percben Dani Olmo harcolt ki 11-est, a spanyol támadó oda is állt a labda mögé, de lövését Sergio Herrera hárította. Rövid videózás után – az Osasuna egyik játékosa idő előtt lépett a 16-oson belülre – Olmo ismételhetett, és másodjára már nem hibázott. Dani Olmo nem sokkal később fájdalmas arccal ült le a földre, sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot. A 39. percben Ferran Torres a második gólját is megszerezhette volna, de 20 méterről, szabadrúgásból a lécet találta telibe.

A második félidőben már az Osasuna előtt is adódtak gólszerzési lehetőségek, de újabb gólt csak a hazaiak tudtak szerezni. Az utolsó negyedóra kezdetén a csereként beállt Robert Lewandowski váltotta gólra Fermín López remek centerezését. Győzelmének köszönhetően a Barcelona immáron pontelőnnyel vezeti a bajnoki tabellát. 3–0

A LA LIGA ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Barcelona 28 20 3 5 78–27 +51 63 2. Real Madrid 28 18 6 4 58–27 +31 60 3. Atlético Madrid 28 16 8 4 46–22 +24 56 4. Athletic Bilbao 28 14 10 4 46–24 +22 52 5. Villarreal 27 12 8 7 49–38 +11 44 6. Betis 28 12 8 8 38–34 +4 44 7. Mallorca 28 11 7 10 28–34 –6 40 8. Celta Vigo 28 11 6 11 41–41 0 39 9. Rayo Vallecano 28 9 10 9 31–31 0 37 10. Getafe 28 9 9 10 25–23 +2 36 11. Sevilla 28 9 9 10 32–37 –5 36 12. Real Sociedad 28 10 5 13 25–30 –5 35 13. Girona 28 9 7 12 36–41 –5 34 14. Osasuna 28 7 12 9 33–42 –9 33 15. Espanyol 27 7 7 13 26–39 –13 28 16. Valencia 28 6 10 12 31–46 –15 28 17. Alaves 28 6 9 13 32–42 –10 27 18. Leganes 28 6 9 13 26–43 –17 27 19. Las Palmas 28 6 7 15 32–47 –15 25 20. Valladolid 28 4 4 20 18–63 –45 16

PERCRŐL PERCRE