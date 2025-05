Az idényben először győzte le a Győr a Ferencvárost, és megelőzte a tabellán – közel az ETO-arany!

NŐI KÉZILABDA NB I

24. FORDULÓ

GYŐRI AUDI ETO KC–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 32–24 (13–14)

Győr, Audi Aréna, 5355 néző. Vezette: Altmár, Horváth M.

GYŐR: Toft – Győri-Lukács 3, HOUSHEER 9 (2), K. Jörgensen 5 (2), Brattset 3, De Paula 2, FODOR CS. 4. Csere: SAKO (kapus), NZE MINKO 6, Dulfer, Lagerquist, Rju Un Hi, V. Kristiansen, Breistöl. Edző: Per Johansson

FTC: GLAUSER – Malestein 4 (1), KLUJBER 8 (3), Dmitrijeva, Edwige 2, Bölk 1, Márton G. 2. Csere: Janurik (kapus), Kanor 3, Cvijics 2, Lekics, Szöllősi-Zácsik 1, Tomori, Maszlova 1, Simon P. Edző: Allan Heine

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–4. 15. p.: 5–5. 22. p.: 9–10. 28. p.: 13–13. 34. p.: 14–17. 43. p.: 22–19. 52. p.: 26–21. 58. p.: 30–23

Kiállítások: 8, ill. 4 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Nagy lépést tettünk a bajnokság megnyerése felé. Fantasztikusan játszottunk már az első félidőben is, de a másodikban a védekezésünk egyre jobb és jobb lett, és végül nagyon magas szintet értünk el. A fal segítette a kapust, és fordítva, abból pedig tudtunk rohanni. Boldog vagyok, de még nem ünnepelek. Büszke vagyok a csapatra!

Allan Heine: – Könnyelmű hibák követték egymást nálunk, a hazaiak rossz pillanatokban szereztek könnyű gólokat, ami után megnőtt az önbizalmuk, és felgyorsult a játékuk. Ez volt a fordulópont, addig kézben tartottuk a meccset. Felzárkózhattunk volna, de a Győr ellen minden pillanatban száz százalékot kell nyújtani, erre most nem voltunk képesek. Az érzelmek ilyenkor elborítják az embert, ami néha ki is jött belőlünk a kispadnál.

ÖSSZEFOGLALÓ

A hangpárbaj már jóval a bemelegítés előtt kezdetét vette a zsúfolásig telt Audi Arénában. Tíz éve tartó sorozat megszakadásában bíztak a vendég ferencvárosi szurkolók, míg a győri női kézilabdázók az első idei sikerükre készültek az örök rivális ellen, amely a Népligetben és a tatabányai kupadöntőben is felülmúlta az ETO-t. A hazaiak abban a tudatban futhattak ki a pályára, hogy ha nyernek, hatalmas lépést tesznek a bajnoki cím felé, a listavezető FTC-nek csupán egy feladata volt, nem kaphatott ki.

A rajtot a fővárosiak kapták el jobban, nem állt össze a győri védelem és a támadójáték is akadozott, Laura Glauser-védések mellett a kapufa sem a hazaiakkal volt, s Angela Malestein révén az ötödik percben már 4–1-re vezetett a Ferencváros. Megrázta magát a győri csapat, tíz perc alatt csupán egyszer talált be az FTC, miközben a győriek ledolgozták hátrányukat, 0–0 után az első félidő felénél volt először döntetlen. Sőt, az ezúttal is sokat vállaló Dione Housheer révén át is vette a vezetést az ETO.

A félidő vége felé közelítve fej fej mellett haladtak a csapatok, egynél nagyobb előnyt egyik fél sem alakított ki. Housheer hétméteresével szemben Glauser tehetetlennek bizonyult, a túloldalon viszont a becserélt Hatadou Sako kiszedte Malestein lövését, így maradt a 12–12.