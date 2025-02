Ennyi pénzt keresnek a játékvezetők az európai topligákban

Hiába vezették/vezetik be világszerte egyre több helyen a játékvezetők és partjelzők munkáját segítő videobírót, hétről hétre beszédtémát szolgáltatnak bizonyos ítéletek. A Real Madrid nemrég csalással vádolta meg a játékvezetőket, miután múlt hétvégén úgy kapott ki 1–0-ra az Espanyoltól, hogy a barcelonaiak gólját az a Carlos Romero szerezte, akit a Kylian Mbappé ellen elkövetett szabálytalansága miatt sokak szerint ki kellett volna állítani – de a játékvezető és a videobíró szerint is csak sárga lapot ért az eset.

Nemcsak a „királyiak” illették kritikákkal a közelmúltban a játékvezetést: az FC Barcelona elnöke, Joan Laporta a gránátvörös-kékek januári, Getafe elleni meccse után felháborodását fejezte ki egy játékvezetői ítélet miatt. A Mallorcát irányító Jagoba Arrasate – aki a Marca szerint az egyik legmérsékeltebb vezetőedző a La Ligában – is csalódottságának adott hangot egy kétes kiállítás miatt.

A lap szerint a spanyol játékvezetés elérte a mélypontot, a válság bizonyítéka pedig, hogy a Játékvezetői Technikai Bizottság (CTA) rendkívüli értekezletet is összehívott a spanyol első- és másodosztály játékvezetőinek. A CTA-elnök Luis Medina Cantalejo a Marca szerint ezen az értekezleten bejelentette, hogy kilenc játékvezetőt távolítanak el hibáik miatt. Pedig Medina már egy ideje azzal érvel, hogy a spanyol játékvezetők a világ legjobbjai – még ha erről hivatalos rangsora a Nemzetközi vagy az Európai Labdarúgó-szövetségnek, vagy bármely más független szervezetnek sincs. A Marca vizsgálata szerint az viszont biztos, hogy a spanyol játékvezetők keresik a legtöbb pénzt az öt európai topligában (és így vélhetően a világon is).

A lap kiemelte, hogy a videobíró 2018-as bevezetése óta a játékvezetők javadalmazása jelentősen emelkedett. Egy spanyol élvonalbeli bíró, aki egy idényben 20 mérkőzést vezet és emellett 10 meccsen videobíróként működik közre, az évente bruttó 265 ezer eurót (kb. 107 millió forint) kap, amibe beletartozik a fizetése (167 ezer euró), a mérkőzésenkénti fizetés (4830 euró) és a képhasználati jogokért járó bónusz (25 500 euró), míg az asszisztensek évi 70 ezer eurót kereshetnek (meccsenként 1800 eurót).

Részletezték, ha egy bíró nemzetközi találkozót is vezet, éves fizetése jóval 300 ezer euró fölé ugrik, attól függően, hogy hány Bajnokok Ligája- (7000 euró/meccs) vagy Európa-liga-mérkőzést (3500 euró/meccs) vezet, nem beszélve arról, hogy a játékvezetők utazását, szállását és étkezési költségeit a szövetség állja – mint kitértek rá, Spanyolországban ezeket a költségeket abból a pénzből finanszírozzák, amit az első két osztály csapatai fizetnek be. Kitértek arra is, hogy egy Európa-bajnoki csoportmeccs után 5000, egyenes kieséses szakaszban vezetett összecsapás után 10 ezer eurót is kereshetnek a játékvezetők, az asszisztenseik pedig minden esetben feleannyi bért kapnak.

A Marca grafikája szerint a La Ligában a játékvezetők éves alapbére euróban (bruttó összeg) 167 904 euró, az angol Premier League-ben 118 795 euró, az olasz Serie A-ban 90 ezer euró, a német Bundesligában 87 700 euró, a francia Ligue 1-ben 82 728 euró, ugyanakkor a legnagyobb bónuszt már a német bírók kapják, meccsenként 5600 eurót (La Liga 4830, Serie A 4000, Ligue 1 3124, Premier League 1065).