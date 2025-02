Casemiro: Ha Vinícius a futballra koncentrál, a világ legjobbja

Casemiro elsőként arra a kérdésre válaszolt, hogy mit gondol a Bajnokok Ligája-párharc első felvonásáról, ahol a Real Madrid 3–2-es győzelmet aratott a Manchester City otthonában: „Nem volt meglepetés számomra. A Madrid szinte mindig ezt csinálja, és mindenki ismeri ennek a csapatnak a történelmét és azt, hogy mire képes. A Madrid mindig a végsőkig küzd és soha nem adja fel. A visszavágó a Bernabéuban lesz egy remek eredményt követően, nem lesz könnyű, de a Bernabéu az ilyen Bajnokok Ligája-estéken mindig egészen különleges. Sok szerencsét kívánok korábbi csapattársaimnak, nemcsak a Cityvel való rivalizálás, hanem a Madrid miatt is. Remélem, bejutnak a legjobb tizenhatba” – mondta az AS-nek adott terjedelmes interjújában Casemiro.

A brazil játékos öt Bajnokok Ligája-győzelem után távozott Madridból, de hozzá hasonlóan több meghatározó játékos is elhagyta már az elmúlt években az együttest, ennek ellenére továbbra is jönnek a sikerek a BL-ben, a „királyiak” most is címvédőek a sorozatban. Casemiro szerint ez annak köszönhető, mert a klubnál nagyon jól készítik fel a játékosokat a nehéz feladatokra: „A Madridnak mindig van egy gerince. Amikor megérkeztem, már ott volt Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas... Aztán jöttem én, Modric és Toni (Kroos), majd Vini, Fede (Valverde), Rodrygo. A klub gerince és értékei kialakultak, és ezeket az értékeket az elnök közvetíti. Amikor megérkezel Madridba, látod, és magadba szívod őket. Viníciusnak öt évbe telt, hogy olyan nagyszerű játékos legyen, mint amilyen most. A Real Madrid azonban tudta, hogyan kell felkészíteni, és mostanra már világklasszis.”

Beszélt arról is, hogy Kylian Mbappé számára bár nehéz volt a beilleszkedés, de már túl van ezen az időszakon, s szavai szerint „évente negyven gólt fog rúgni.” Azt is elmondta, hogy élete egyik legjobb döntése volt, amikor beleegyezett abba, hogy a Real Madrid Castilla játékosa legyem, ahol sok esetben a C-csapat játékosaival is megosztotta az öltözőt.

„Amikor belépsz Madridba, már tudod, hogy a világ legjobb csapatába kerülsz. És amikor először magadra öltöd a mezt, már tudod, hogy ide tartozol. Elhiszed, mert látod, hogy az álmod valóra válik. A Bernabéu szurkolói a legigényesebbek a világon. A Madrid a győzelemről szól, nyerni kell, aztán menni előre az újabb győzelemért, nem számítanak az előzőek. Hozzászoktatnak a sikerhez, a klubnak a legfontosabb értéke egyetlen szóban összefoglalható: győzelem.”

A sok győzelem és trófea mellett viszont Casemiro is átélt nehezebb időszakokat, vereségeket is Madridban, és ilyenkor a kritikus hangok jellemzően azonnal megkongatták a vészharangokat: „Hát igen. Ha a Madrid elveszít egy meccset, még ha zsinórban megnyert mellette tízet, azt már válságnak nevezik. Ez a Madrid örök sikerének a kulcsa” – emlékezett vissza.

Casemiro abban sem kételkedik, hogy korábbi csapattársa, Cristiano Ronaldo eléri az ezer gólos álomhatárt: „Persze. Pelé is elérte, de Cristianónak is biztosan meglesz az ezer gólja a hivatalos mérkőzéseken. Továbbra is élveznünk kell Cristiano, Messi vagy Neymar játékát, ők egy magasabb szintű világban játszanak. Sokszor léptem pályára Messi ellen, és egyedül nem tudtam megállítani, segítséget kellett kérnem Modrictól, Ramostól vagy Tonitól. Megállíthatatlan, akárcsak Cristiano.”

Arra a kérdésre, hogy Mbappé van-e ugyanezen a szinten, Casemiro ezt mondta: „Egy dolgot mondok: Mbappé megállíthatatlan játékos. Az a típusú futballista, aki be fog vonulni a futballtörténelembe. Nem kérhetjük tőle, hogy mindig kilencesre teljesítsen, de sosem megy hét és fél vagy nyolc alá. Elkényeztet minket.”

A Manchester United játékosát meglepte, hogy nem Vinícius Júnior kapta meg az Aranylabdát, ugyanakkor a győztes Rodri teljesítményéről is elismerően beszélt: „Természetesen meglepődtem. Nem mondom, hogy Rodri nem érdemelte meg, mert ez mindenkinek a döntése, aki részt vett a szavazáson, de Vini jelentősége az előző idényben a Madrid összes megnyert címében vitathatatlan. Meglepetésként ért, ám nem akarok tiszteletlen lenni Rodrival, aki nagyszerű játékos. Én azonban Vinire szavaztam volna.”

„Ha Vini a játékra és a saját futballjára koncentrál, akkor ő a világ legjobbja – méltatta még honfitársát Casemiro. – Ha így tesz, akkor ő a legjobb. Ez azonban nem könnyű, mert folyamatosan megtalálják. Nagyon szomorú vagyok a problémák miatt, amiket el kell szenvednie. Ennek ellenére csak a futballra kell koncentrálnia, mert amikor ezt teszi, akkor messze a legjobb a világon.”

Az interjú utolsó szakaszában eddigi edzőiről beszélt, és elmondta, hogy a madridiak jelenlegi mestere, Carlo Ancelotti a legjobb három között van, akivel valaha együtt dolgozott: „Számomra a legjobb három között van, természetesen Zidane-nal és Titével együtt.”

A sokat bírált Aurélien Tchouaméniek is adott tanácsot, annál is inkább, mert a francia játékosnak ugyanabban a szerepkörben kellene helyt állnia Madridban, mint Casemirónak: „Tanácsként azt mondanám neki, amit madridi pályafutásom során én is csináltam. Ha főszerepet akar kapni, akkor a legjobb, ha nem ő lesz a főszereplő. A Madrid mindig is nagyon támadó csapat volt, a középpályások felmennek támadni, a szélső védők is, a három csatár pedig nem hagyja el a területét. Emiatt valakinek szenvednie kell, valakinek fel kell áldoznia magát. A középhátvédek nem tudnak feljebb menni, így a kulcs a csapat hatos számú pozíciójában van. Nem mondom, hogy Fede, Modric vagy Toni nem segített nekem, mert természetesen megtették. Ám a Madrid nagyon támadó, és tudtam, hogy fel kell áldoznom magam, fedeznem kell a szélső védőket és a középpályásokat.”

A végén beszélt arról is, hogy szívesen fogadna egy olyan búcsúztatást, mint amiben nemrégiben Marcelónak volt része a Bernabéuban, ahol a visszavonulását követően telt ház előtt búcsúztatták el. Elmondta azonban, hogy egyelőre nem tervezi szögre akasztani a stoplist, már csak azért sem, mert jól érzi magát a Manchester Unitednél: „Természetesen szeretnék többet játszani, nem ismerek olyan labdarúgót, aki ne szeretne játszani és segíteni. Ebben az időszakban is szeretnék a klub segítségére lenni. Másfél év van még hátra a szerződésemből, és ezt szeretném kitölteni. Jól érzem magam itt, és a családom is boldog. Alkalmazkodtunk, angolul beszélünk. Nagyon hálás vagyok az Old Trafford szurkolóinak és a klubnak. Hogy boldog vagyok-e padon? Természetesen nem, de ez már egy másik dolog.”