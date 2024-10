Portálunkon is hírt adtunk arról, hogy az FC Barcelona vezetői remélik, a klub labdarúgócsapata az év végén már visszatérhet a felújítás és bővítés alatt álló Camp Nou Stadionba. A katalán sztárgárda otthonáról most a madridi AS közölt néhány képet – ezekből pedig kiderül, hogy ha elkészül az aréna, akkor csodálatos lesz.

