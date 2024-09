Dembélé válogatott gólja után a Barcelona az utolsó bónuszt is kifizette a Dortmundnak

Ousmane Dembélé 2017 nyarán 135 millió euróért igazolt a Borussia Dortmundtól az FC Barcelonához. Az üzlet különböző bónuszokat is tartalmazott, most azonban a katalán csapat hét év után kifizette a németeknek az utolsó fennmaradó járulékot is azzal, hogy a játékos hétfőn betalált a francia válogatottban. A Bild szerint így a teljes összeg elérte a 148 millió eurót, ráadásul a Barcának az utolsó bónuszt úgy kellett kifizetnie, hogy Dembélé 50 millió euró ellenében egy éve már a PSG futballistája.

A támadó az FC Barcelonában hat év alatt a sérülései miatt csupán 185 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 40 gólt szerzett és 43 gólpasszt adott.