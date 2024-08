A hajrában vette be a San Mamést az Atlético, odahaza verte a Rayót az Espanyol

Kiegyenlített játékot hozott a bilbaói mérkőzés első félideje, de összességében a vendég „matracosok” álltak közelebb a gólszerzéshez. A 13. percben Álvarez hosszú sarokba tartó lövését hárította a gólvonalról Yuri, majd Gallagher átlövése szállt a kapu mellé.

A fordulás után 23 másodperccel már gólt ünnepelt a San Mamés közönsége, de Nico Williams lesről indulva vette be az első madridi meccsén védő Musso kapuját, így érvénytelenítették a találatot. A játékrész derekán Sancet tornáztatta meg Mussót, majd a folytatásban is a hazaiak támadtak többet – ennek dacára a „matracosok” örülhettek végén. A ráadás második percében ugyanis egy hazai szöglet után a hátul biztosító Lekue nagyon csúnyán eladta a labdát, s a Sörloth indításával a kapuig nyargaló José María Giménez a kifutó Agirrezabala mellett is eltolta a labdát, majd a hálóba helyezett. Nem sokkal később a gólpasszt adó Sörloth is megismételhette volna ezt a mutatványt, de ezúttal védeni tudott a baszk kapus, így maradt az 1–0-s madridi siker.

Az egy negyedórával később kezdődő Espanyol–Rayo Vallecano csata első tíz percében gyors gólváltást láthattunk: Álvaro García a negyedik percben juttatta előnyhöz a vendégeket, majd Carlos Romero négy perccel később egalizált. Sokáig úgy tűnt, hogy ez lesz a meccs végeredménye, de a 96. percben egy hazai kontra végén Alejo Véliz kilőtte a bal felsőt, megnyerve a mérkőzést csapatának. 2–1

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

Athletic Bilbao–Atlético Madrid 0–1 (J. Giménez 90+2.)

Espanyol–Rayo Vallecano 1–1 (Carlos Romero 8., Véliz 90+6., ill. A. García 4.)

Később

21.30: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.30: Leganés–Mallorca

A LA LIGA ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Barcelona 4 4 – – 13–3 +10 12 2. Atlético Madrid 4 2 2 – 6–2 +4 8 3. Villarreal 3 2 1 – 8–6 +2 7 4. Celta Vigo 3 2 – 1 8–6 +2 6 5. Real Madrid 3 1 2 – 5–2 +3 5 6. Leganes 3 1 2 – 3–2 +1 5 7. Girona 3 1 1 1 5–4 +1 4 8. Alaves 3 1 1 1 3–3 0 4 9. Rayo Vallecano 4 1 1 2 4–5 –1 4 10. Athletic Bilbao 4 1 1 2 3–4 –1 4 11. Espanyol 4 1 1 2 2–3 –1 4 12. Osasuna 3 1 1 1 2–5 –3 4 13. Valladolid 4 1 1 2 1–10 –9 4 14. Real Sociedad 3 1 – 2 3–4 –1 3 15. Getafe 2 – 2 – 1–1 0 2 15. Betis 2 – 2 – 1–1 0 2 17. Las Palmas 3 – 2 1 4–5 –1 2 18. Sevilla 3 – 2 1 3–4 –1 2 19. Mallorca 3 – 2 1 1–2 –1 2 20. Valencia 3 – – 3 2–6 –4 0

Vasárnapi program

17.00: Alavés–Las Palmas

17.00: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

19.00: Sevilla–Girona (Tv: Spíler2)

19.15: Getafe–Real Sociedad

21.30: Real Madrid–Real Betis (Tv: Spíler2)

Korábban

Barcelona–Valladolid 7–0 (Raphinha 20., 64., 72., Lewandowski 24., Koundé 45+2., Olmo 82., Ferran Torres 85.)