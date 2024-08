A BL miatt elmaradt Gironában az idei „manchesteri morzsaparti”

Lehet óriási hőség a vén kontinensen, tombolhat a nyári szünet, lehet olimpia, nyújthat megannyi érdekességet és szórakozási lehetőséget a strandok és fesztiválok világa, mint rendesen, most is óriási figyelem övezi a futballvilág átigazolásait. Idén is nekilátunk, hogy rendet vágjunk a transzferek között – ahogyan az 2008 óta hagyomány, a Premier League, a Serie A, a Bundesliga és a Ligue 1 után a La Ligával zárjuk a transzferkört.

Az előző idényben a topligák egyik legnagyobb meglepetése a GIRONA remek szereplése volt, a kiscsapat a dobogó legalsó fokára lépett a La Ligában, négy ponttal maradt le a Barcelonától, és öttel megelőzte az Atlético Madridot. Holott klubok anyagi lehetőségei között ég és föld a különbség, a 2022–2023-as idényben 60 millió volt a bevétele a Gironának, így harcolt a „milliárdos” Barcelonával és az általa párszor megfricskázott Real Madriddal, így előzte meg a közel 400 millióból gazdálkodó Atléticót. A Girona két éve a hatodik helyen végzett a másodosztályban, és csak a rájátszásban jutott fel – akkor 13.3 millió euró volt az éves összbevétel. Csak az érdekesség kedvéért: a Sevilla 214 millióval gazdálkodott 2023-ban, a Villarreal 143 millióval, a nem éppen a sok pénzéről közismert Athletic Bilbao pedig többet költ a profijátékosok fizetésére, mint a Girona teljes bevétele. Forrás: Swiss Rumble Ha váratlan is, de nem előzmények nélküli azért a siker, ugyanis a klub legnagyobb résztulajdonosa 2017 óta a City Football Group (CFG), tehát a Girona kvázi a Manchester City leányvállalata lett. A részvények 35 százaléka Marcelo Clauréé (a szintén a CFG-hez tartozó Club Bolivar tulajdonosa és elnöke, az Inter Miami FC korábbi résztulajdonosa), 16 százaléka pedig Pep Guardiola testvéréé, Pere Guardioláé. Aki azt hitte egy pillanatra is, hogy a közel-keleti fő tulajdonos ontja majd a pénzt a klubba, annak csalódnia kellett, a maximális vételi keret 5 millió euró lett, sőt 2019 és 2022 között összesen 5.7 millió eurót költöttek, miközben 37 milliót kerestek! A feljutás örömére megvették az Oriol Romeu, Viktor Cihankov, Miguel Gutiérrez hármast összesen 14.5 millió euróért, majd az előző bajnokságra készülve kvázi a Romeu, Santiago Bueno, Ramón Terrats trió eladásából megvették Artem Dovbikot, Jhon Solíst, Yangel Herrerát, Iván Martínt és Portut, összesen csak 22.5 millióért – az értékük most négyszer ekkora a Transfermarkt szerint! Ingyen jött a kezdőkapus Paulo Gazzaniga és a minden hájjal megkent profi, a sokadvirágzását élő Daley Blind, a Barcelona kölcsönadta Eric Garcíát, az „anyacég” pedig a Troyestól ideirányította a brazil szélsőt, Savinhót, aki a liga egyik nagy felfedezettje lett. „A célunk a kiesés elkerülése volt – mondta meg őszintén a vezérigazgató Ignasi Mas-Baga. – De ez a cél mindig, már 2015 óta. A tabella élén állni olyan volt, mint egy álom, de nem lett a rögeszménk az elsőség. A fókusz a hosszútávú stabilitáson van.” „Nem is volt normális ez az elsőség” – tette hozzá a sportigazgató Quique Cárcel. Jöttek páran a cégen belülről... (Forrás: Swiss Rumble) Mas-Baga szerint a klub most egy globális futballcég része, és élvezi a szinergiákat, maga a neves futballszakember és játékosügynök, Pere Guardiola árulta el, hogy a „brand” sok tehetséget csalogatott oda, véglegesen vagy kölcsönbe. Akik közül, Bajnokok Ligája-csoportkör ide vagy oda, Savinhót visszarendelték Franciaországba, majd elvitte a City (az ő játékjoga már 50 millió eurót ér), Yan Coutót az angolok most a Dortmundnak adták kölcsön 4 millió euróért és 25 milliós vételi kötelezettséggel, Dovbikért 30.5 milliót adott az AS Roma, a 27 éves középső középpályásért, a három éve ingyen megszerzett Aleix Garcíáért 18 milliót a Bayer Leverkusen, Eric Garcíát pedig visszahívta a Barca, amely a katalánok B-csapatával a harmadosztályban gólkirályi címet szerző Pau Víctort a kölcsönjáték után 2.7 millióért megvette. Távozhat még augusztus végén Manu Vallejo (Real Zaragoza), Iljasz Csaira (Mirandés) és Óscar Urena (Leganés, Barcelona B) is. Cihankov 30 milliós kivásárlási árát ellenben hiába akarta aktiválni a Manchester United, előtte állítólag a Milan, az Arsenal és az Aston Villa is, a szélső marad – a vételár fele egyébként is a Dinamo Kijevé lenne. A helyére kiszemelt Yáser Asprilláért 20 millió eurót kér a Watford, ugyanennyire tartja a Lazio Taty Castellanost, az Osasuna pedig Aimar Orozt. Remekül futballozott a bal oldali mindenes, Miguel Gutiérrez, fillérekért visszaviheti a Real Madrid. A Dortmund, esetleg a Napoli által fizetett transzferdíj fele a Realé lesz, a futballista 30 millióért mozdítható – már ötszörös válogatott. A legújabb hírek szerint az Atlético Madrid elcserélné őt Rodrigo Riquelmére, kérdés, mit tartalmaz ilyen esetekre a szerződése. Antonio Conte csapata, a Napoli bejelentkezett a trequartista Iván Martínért, és megtudta, 12 millió a kivásárlási ára. Martínt mindössze kétmillió euróért vették, a nyáron 4 millióért visszavihette volna a Villarreal, de nem volt pénze, jövőre hatmillióért lehet az övé, miként az előző csapaté lesz a következő vételár 30 százaléka is. Az U21-es válogatott középső és jobb oldali védőnek, a nemrégiben hosszabbító Arnau Martíneznek is akad kérője: a West Ham. Ritka összehangban dolgozott az erősítéseken az edző, Míchel és a sportigazgató, Quique Cárcel, akinek egy kérése volt, amikor 2014-ben a klubhoz került: ha egyszer is felhívja őt a tulajdonos, azonnal felmond. A tulajdonos akkor Josep Delgado volt, akit adócsalás és egyéb bűnök miatt több, a szigoráról közismert szervezet is keresett, akkor éppen ismeretlen helyen tartózkodott, később közel két évet börtönben. Quique Cárcel szoros kapcsolatot tart a Guardiola-testvérekkel, Peppel konzultált Míchel kinevezése előtt, a minap pedig már majdnem megvették 15 millió euróért az uruguayi támadót, Luciano Rodríguezt, de Pere Guardiola tanácsára a sportigazgató lemondott róla (és a másik CFG-céghez, a Bahiához került így). BENVINGUT BOJAN! — Girona FC (@GironaFC) August 15, 2024 A BL-indulás miatt meg kellett szüntetni minden üzleti és munkakapcsolatot a sorozatban szintén induló Cityvel, így megszűnt a „manchesteri morzsaparti”, azaz egyetlen játékos sem érkezett onnan, sem a „testvércsapatoktól”. Át kellett alakítani az igazgatótanácsot (szerencséjükre az UEFA tavaly lazított ezen a szabályokon), és be kellett bizonyítani, hogy nem szól bele a közvetlen működésbe a legnagyobb részvényes. Nem használhatnak közös adatbázisokat, mint azt Quique Cárcel elárulta, a saját megfigyelőik szúrták ki a Sparta Praha védőjét, Ladislav Krejcít, az Aberdeen ékét, a skót bajnokság bronzcipősét, Bojan Miovszkit (az MTK 650 ezer euróért adta el őt, a skót csapat már nyolcmillióért, Magyarországon 60 mérkőzésen 29 kanadai pontot szerzett, Skóciában 97/51 volt a mérlege), a Real Zaragoza sokszoros U21-es válogatott bekkjét, Alejandro Francést és az Ajax II karmesterét, Gabriel Misehouyt. 🇲🇰🇲🇰🇲🇰 pic.twitter.com/c3fdhybcwJ — Girona FC (@GironaFC) August 15, 2024 A Barcelona visszaadta kölcsönbe a pár nap múlva krisztusi korba lépő Romeut, vételi opció nélkül, ingyen (de körülbelül 300 ezer eurót kell fizetni minden egyes alkalommal, ha a Barca ellen pályára lép), és szokás szerint befogadtak máshol már leírt játékosokat, így került 500 ezer euróért a klubhoz Donny van de Beek (10-15 milliós opcióval), a Tottenham által 25 millió euróért megvett, de évek óta „kallódó” Bryan Gil (15 milliós vételi opcióval), illetve a Marseille-ben létszámfelettivé váló kétszeres válogatott kapus, Pau López (6.5 milliós vásárlási lehetőséggel). 𝐃𝐄𝐁𝐔𝐓𝐀𝐍𝐓𝐒! pic.twitter.com/km3xVnjKDh — Girona FC (@GironaFC) August 18, 2024 Dovbik utóda Abel Ruiz lett, aki nem túl ismert, de az U21-es Európa-bajnokság gólkirálya és ezüstérmese volt tavaly, U17-es és U19-es Eb-győztes, friss olimpiai bajnok, ötszörös felnőtt válogatott, egy góllal, és 9 millióért vették meg a Bragától, plusz a fiatal balszellő, Gabri Martínez játékjoga. Ruiz a Barcelona nevelése, mint oly’ sokan a játékoskeretből és a tartalékcsapatban, de a vezetők közül is sokan a katalánoknál pallérozódtak, mint a fő scout, Juan Carlos Moreno, maga Quique Cárcel, a videoelemző Jordi Melero, a csapatkoordinátor Iván Hammouch, a fiatalok felfedezésével foglalkozó Didac Rodríguez vagy az elnök, az egykori kiváló védő, Delfí Geli. De a Barca-iskola neveltje az első bajnokin gólpasszal bemutatkozó szélső, Iker Almena is. Julián Araujóról, Bryan Zaragozáról, Vitor Roquéről és Youssoufa Moukokóról lemaradtak, de a középpálya közepére érkezhet még Javi Guerra a Valenciától, bár a 20 milliós ajánlatot még nem fogadták el a fiatal játékosért. A volt honvédos szűrővel, Olekszandr Petruszenkóval (NK Istra) és a klub nélküli Sergi Robertóval is tárgyalnak, miként a Barcelonával Eric Garcíáról, Pablo Torréről… és Pau Víctorról. Nem sikerült megegyezni a Gremióval Gustavo Nunesről, a brazilok nemet mondtak tízmilliós, a játékjog 80 százalékát érintő ajánlatra, már csak azért is, mert adósak a spanyol államnak: amikor 2018-ban Arthur Melót 31 millióért eladták a Barcelonának, az összeg után ők odahaza adóztak, miközben Spanyolországban kellett volna. A tartozás nem kevés: hatmillió euró. A kolumbiai Jhon Ariasért a Galatasaray 10, a Zenit 16+2 millió eurót ajánlott a Fluminensének, az ügyet bonyolítja, hogy a klubé csak a játékjog fele, a másik a kolumbiai Patriotasé. A Zenitnek eladták volna, de a játékos nem akart odaigazolni – most a spanyolok térfelén pattog a labda. Felkészül még a spanyol adóhivatal. Érdekesség, hogy GSFN szerint a La Liga összes csapata közül a Girona erősített a legrosszabbul, ezt jelzi a 22.5 millió eurós haszon. Tegyük hozzá: a jelen állás szerinti haszon. A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI

2024 NYARA DEPORTIVO ALAVÉS

ÉRKEZETT: Tomás Conechny (Godoy Cruz, 2 000 000 euró), Moussa Diarra (Toulouse, ingyen), Stoichkov (Eibar, ingyen), Asier Villalibre (Athletic Bilbao, 1 000 000), Hugo Novoa (RB Leipzig, 1 500 000)

Kölcsönbe: Luka Romero (Milan), Manu Sánchez (Celta Vigo), Carlos Martín (Atlético Madrid)

Kölcsönből vissza: Nikola Marasz (Levante)

TÁVOZOTT: Rubén Duarte (UNAM Pumas, 4 000 000 euró), Miguel de la Fuente (Leganés, kölcsön után végleg, 2 000 000 euró), Andoni Gorosabel (Bilbao, ingyen), Javi López (Real Sociedad, 6 500 000 euró), Xeber Alkain (Eibar, ingyen)

Kölcsönből vissza: Ianis Hagi (Rangers), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Rafa Marín (Real Madrid), Álex Sola (Sociedad), Samu Omorodion (Atlético Madrid) ATHLETIC BILBAO

ÉRKEZETT: Álvaro Djaló (Braga, 15 000 000 euró), Andoni Gorosabel (Alavés, ingyen)

Kölcsönből vissza: Nico Serrano (Racing Ferrol), Unai Vencedor (Eibar), Jon Morcillo (Amorebieta)

TÁVOZOTT: Unai Núnez (Celta Vigo, kölcsön után végleg, 7 000 000 euró), Jon Morcillo (Albacete, ingyen), Dani García (Olympiakosz, i.), Raúl García (visszavonult), Iker Muniain (szerződése lejárt), Imanol García de Albéniz (Sparta Praha, 500 000 euró), Asier Villalibre (Alavés, 1 000 000 euró)

Kölcsönbe: Unai Vencedor (Santander) ATLÉTICO MADRID

ÉRKEZETT: Robin Le Normand (Sociedad, 34 500 000), Alexander Sörloth (Villarreal, 32 000 000), Julián Alvarez (Manchester City, 75 000 000)

Kölcsönből vissza: Giuliano Simeone (Alavés), Germán Valera (Zaragoza), Javi Galán (Sociedad), Carlos Martín (Mirandés), Santiago Mourino (Zaragoza), Borja Garcés (Elche), Víctor Mollejo (Zaragoza), Javi Serrano (Sturm Graz), Samu Omorodion (Alavés), Joao Félix (Barcelona)

TÁVOZOTT: Caglar Söyüncü (Fenerbahce, kölcsön után végleg, 8 500 000), Gabriel Paulista (Besiktas, ingyen), Vitolo (szerződése lejárt), Memphis Depay (szl.), Mario Hermoso (szl.), Álvaro Morata (Milan, 13 000 000), Sztefan Szavica (Trabzonspor, i.)

Kölcsönbe: Saúl Níguez (Sevilla), Carlos Martín (Alavés) FC BARCELONA

ÉRKEZETT: Héctor Fort (Barcelona B), Marc Casadó (Barcelona B), Mikayil Faye (Barcelona B), Pau Víctor (Girona, 2 700 000), Dani Olmo (RB Leipzig, 55 000 000)

Kölcsönből vissza: Pablo Torre (Girona), Álex Valle (Levante), Clément Lenglet (Aston Villa), Julián Araujo (Las Palmas), Eric García (Girona), Ansu Fati (Brighton)

TÁVOZOTT: Csadi Rijad (Betis, kölcsön után végleg, 9 000 000), Marc Guiu (Chelsea, 6 000 000), Estanis Pedrola (Sampdoria, kölcsön után végleg, 3 000 000), Sergino Dest (PSV, k. v., ingyen), Marcos Alonso (szl.), Julián Araujo (Bournemouth, 10 000 000)

Kölcsönbe: Oriol Romeu (Girona)

Kölcsönből vissza: Joao Cancelo (Manchester City), Joao Félix (Atlético Madrid) REAL BETIS

ÉRKEZETT: Csadi Rijad (Barcelona, kölcsön után végleg, 9 000 000), Marc Roca (Leeds United, 4 500 000), Romain Perraud (Southampton), Diego Llorente (Leeds United, 3 250 000), Iker Losada (Racing Ferrol, 1 800 000), Adrián (Liverpool, i.), Ricardo Rodríguez (Torino, i.)

Kölcsönbe: Natan (Napoli)

Kölcsönből vissza: Álex Collado (al-Ohdúd), Borja Iglesias (Bayer Leverkusen), Juanmi (Cádiz), Juan Cruz (Leganés), Rober González (NEC)

TÁVOZOTT: Csadi Rijad (Crystal Palace, 15 000 000), Abner (Lyon, 8 000 000), Willian José (Szpartak Moszkva, 2 000 000), Rober González (NEC, 1 200 000), Juan Cruz (Leganés, 1 000 000), Juan Miranda (Bologna, i.), Claudio Bravo (szl.), Guido Rodríguez (West Ham, i.), Szokratisz Papasztathopulosz (szl.), Germán Pezzella (River Plate, 4 500 000), Ayoze Pérez (Villarreal, 4 000 000)

Kölcsönbe: Borja Iglesias (Celta Vigo) CELTA VIGO

ÉRKEZETT: Unai Núnez (Bilbao, kölcsön után végleg, 7 000 000), Hugo Álvarez (Celta Vigo B)

Kölcsönbe: Borja Iglesias (Betis), Ilaix Moriba (RB Leipzig)

Kölcsönből vissza: Goncalo Paciencia (Bochum), José Fontán (Cartagena), Sergio Carreira (Elche), Julen Lobete (Andorra)

TÁVOZOTT: José Fontán (Arouca, i.), Renato Tapia (Leganés, i.), Julen Lobete (Málaga, i.)

Kölcsönbe: Jörgen Strand Larsen (Wolverhampton, 3 000 000), Carlos Dotor (Oviedo), Carles Pérez (Getafe), Manu Sánchez (Alavés) ESPANYOL BARCELONA

ÉRKEZETT: Álvaro Tejero (Eibar, i.)

Kölcsönbe: Carlos Romero (Villarreal), Irvin Cardona (Augsburg, 400 000), Alejo Véliz (Espanyol), Alex Král (Union Berlin), Marash Kumbulla (Roma)

TÁVOZOTT: Joselu (Real Madrid, kölcsön után végleg, 1 500 000), Nico Melamed (Almería, i.), Keidi Bare (szl.), Martin Braithwaite (Gremio, i.), Keidi Bare (Zaragoza, i.), José Carlos Lazo (szerződését felbontották)

Kölcsönből vissza: Keita Baldé (Szpartak Moszkva) FC GIRONA

ÉRKEZETT: Abel Ruiz (Braga, 9 000 000), Ladislav Krejcí (Sparta Praha, 8 000 000), Donny van de Beek (Manchester United, 500 000), Gabriel Misehouy (Ajax II, i.), Alejandro Francés (Zaragoza, 3 500 000), Bojan Miovszki (Aberdeen, 4 900 000)

Kölcsönbe: Bryan Gil (Tottenham), Oriol Romeu (Barcelona), Pau López (Marseille)

Kölcsönből vissza: Pau Víctor (Barcelona B), Iljasz Csaira (Mirandés), Manu Vallejo (Zaragoza), Gabri Martínez (Mirandés)

TÁVOZOTT: Aleix García (Bayer Leverkusen, 18 000 000), Alexander Callens (AEK Athén, kölcsön után végleg, 300 000), Gabri Martínez (Braga, i.), Borja García (szl.), Pau Víctor (Barcelona, 2 700 000), Artem Dovbik (Roma, 30 500 000)

Kölcsönből vissza: Pablo Torre (Barcelona), Sávio (Troyes), Eric García (Barcelona), Yan Couto (Manchester City) FC GETAFE

ÉRKEZETT: Jirí Letácek (Banik Ostrava, 2 000 000), Peter Federico (Real Madrid B, 2 000 000), Chrisantus Uche (Ceuta, 500 000), Diego Rico (Real Sociedad, 1 500 000), Álex Sola (Sociedad, 1 000 000), Juan Berrocal (Eibar, 2 200 000)

Kölcsönbe: Carles Pérez (Celta Vigo)

Kölcsönből vissza: Choco Lozano (Almería), Darío Poveda (Cartagena)

TÁVOZOTT: Enes Ünal (Bournemouth, 16 500 000), Choco Lozano (Santos Laguna, 2 000 000), Jaime Mata (Las Palmas, i.), Nemanja Makszimovics (Panathinaikosz, i.), Gastón Álvarez (al-Kvadsziah, 12 000 000)

Kölcsönből vissza: Mason Greenwood (Manchester United), Óscar Rodríguez (Sevilla), Ilaix Moriba (RB Leipzig), José Ángel Carmona (Sevilla), Juanmi Latasa (Real Madrid), Diego Rico (Sociedad) UD LAS PALMAS

ÉRKEZETT: Marvin Park (Real Madrid B, k. v., 2 000 000), Manu Fuster (Albacete, 1 500 000), Jasper Cillessen (NEC, 500 000), Jaime Mata (Getafe, i.), Viti Rozada (Oviedo, i.), Dinko Horkas (Lokomotiv Plovdiv, i.), Iván Gil (FC Andorra, i.), Álex Munoz (Levante, i.), Oli McBurnie (Sheffield United, i.), Scott McKenna (Nottingham Forest, i.)

Kölcsönbe: Adnan Januzaj (Sevilla)

TÁVOZOTT: Aarón Escandell (Oviedo, i.), Sergi Cardona (szl.), Munir el-Haddadi (szl.), Cristian Herrera (szl.), Saúl Coco (Torino, 7 500 000)

Kölcsönből vissza: Máximo Perrone (Manchester City), Julián Araujo (Barcelona) CD LEGANÉS

ÉRKEZETT: Miguel de la Fuente (Alavés, k. v., 2 000 000), Juan Cruz (Betis, k. v., 1 000 000), Enric Franquesa (Levante, 90 000), Roberto López (Sociedad, i.), Juan Soriano (Tenerife, i.), Valentin Rosier (Besiktas, i.), Renato Tapia (Celta Vigo, i.), Óscar Rodríguez (Sevilla, i.), Marko Dmitrovics (Sevilla, i.)

Kölcsönből vissza: Javi Hernández (Cádiz)

TÁVOZOTT: Diego Conde (Villarreal, 4 000 000), Dani Jiménez (Huesca, i.), Jorge Miramón (AEK Larnaka, i.), Allan Nyom (szl.)

Kölcsönből vissza: Enric Franquesa (Levante) RCD MALLORCA

ÉRKEZETT: Mateu Morey (Borussia Dortmund, i.), Aszano Takuma (Bochum, i.), Johan Mojica (Villarreal, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Leo Román (Oviedo)

TÁVOZOTT: Amath Ndiaye (Valladolid, k. v., 2 000 000), Iddrisu Baba (Almería, k. v., i.), Matija Nasztaszics (szl.), Jaume Costa (Albacete, i.), Predrag Rajkovics (al-Ittihad, 8 000 000), Giovanni González (FK Krasznodar, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Nacho Vidal (Osasuna), Nemanja Radonjics (Torino) CA OSASUNA

ÉRKEZETT: Abel Bretones (Oviedo, 2 800 000)

Kölcsönbe: Nacho Vidal (Mallorca), Bryan Zaragoza (Bayern München, 250 000)

Kölcsönből vissza: Javi Martínez (Huesca)

TÁVOZOTT: David García (al-Rajjan, 8 750 000) REAL MADRID

ÉRKEZETT: Endrick (Palmeiras, 47 500 000), Joselu (Espanyol, 1 500 000), Kylian Mbappé (PSG, i.)

Kölcsönből vissza: Jesús Vallejo (Granada), Reinier (Frosinone), Rafa Marín (Alavés), Juanmi Latasa (Getafe)

TÁVOZOTT: Rafa Marín (Napoli, 12 000 000), Joselu (al-Garafa, 1 500 000), Nacho (al-Kvadsziah, i.), Toni Kroos (visszavonult), Juanmi Latasa (Valladolid, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Kepa (Chelsea) REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN

ÉRKEZETT: Sergio Gómez (Manchester City, 9 000 000), Jon Aramburu (Real Sociedad B), Javi López (Alavés, 6 500 000), Luka Sucic (RB Salzburg, 10 000 000)

Kölcsönből vissza: Robert Navarro (Cádiz), Álex Sola (Alavés), Jon Karrikaburu (Andorra), Diego Rico (Getafe), Roberto López (Tenerife)

TÁVOZOTT: Roberto López (Leganés, i.), Diego Rico (Getafe, 1 500 000), Álex Sola (Getafe, 1 000 000), Robin Le Normand (Atlético Madrid, 34 500 000)

Kölcsönbe: Jon Karrikaburu (Racing Santander)

Kölcsönből vissza: Kieran Tierney (Arsenal), André Silva (RB Leipzig), Javi Galán (Atlético Madrid) FC SEVILLA

ÉRKEZETT: Peque Fernández (Santander, 4 000 000), Chidera Ejuke (CSZKA Moszkva, i.), Kelechi Iheanacho (Leicester City, i.), Lucien Agoumé (Inter, 4 000 000), Álvaro Fernández (Huesca, i.)

Kölcsönbe: Saúl Níguez (Atlético Madrid), Albert Sambi Lokonga (Arsenal)

Kölcsönből vissza: Thomas Delaney (Anderlecht), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Federico Gattoni (Anderlecht), Óscar Rodríguez (Getafe), José Ángel Carmona (Getafe)

TÁVOZOTT: Luismi Cruz (Tenerife, k. v., 300 000), Óliver Torres (Monterrey, i.), Sergio Ramos (szl.), Mariano Díaz (szl.), Jesús Navas (visszavonult), Erik Lamela (AEK Athén, i.), Thomas Delaney (Köbenhavn, i.), Jusszef en-Nesziri (Fenerbahce, 19 500 000), Ludwig Augustinsson (Anderlecht, k. v.) , Óscar Rodríguez (Leganés, i.), Marko Dmitrovics (Leganés, i.)

Kölcsönbe: Rafa Mir (Valencia), Federico Gattoni (River Plate), Adnan Januzaj (Las Palmas)

Kölcsönből vissza: Hannibal (Manchester United), Boubakary Soumaré (Leicester City), Lucien Agoumé (Inter), Alejo Véliz (Tottenham) FC VALENCIA

ÉRKEZETT: Sztole Dimitrievszki (Vallecano, i.)

Kölcsönbe: Rafa Mir (Sevilla), Dani Gómez (Levante, 150 000)

Kölcsönből vissza: César Tárrega (Valladolid), Samu Castillejo (Sassuolo), Eray Cömert (Nantes)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Eray Cömert (Valladolid)

Kölcsönből vissza: Roman Jaremcsuk (FC Bruges), Szelim Amallah (Valladolid), Peter Federico (Real Madrid B) RAYO VALLECANO

ÉRKEZETT: Pedro Díaz (Bordeaux, i.)

Kölcsönbe: Andrés Martín (Santander), Gerard Gumbau (Granada), Adrián Embarba (Almería)

TÁVOZOTT: Radamel Falcao (Millonarios, i.), Sztole Dimitrievszki (Valencia, i.), José Pozo (szl.), Andrés Martín (Santander, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Kike Pérez (Valladolid), Miguel Crespo (Fenerbahce) REAL VALLADOLID

ÉRKEZETT: Stipe Biuk (Los Angeles, k. v., 4 000 000), Víctor Meseguer (Granada, k. v., 3 000 000), Raúl Moro (Lazio, k. v., 2 500 000), Amath Ndiaye (Mallorca, k. v., 2 000 000), Stanko Juric (Parma, k. v., 1 500 000), André Ferreira (Granada, 1 000 000), Juanmi Latasa (Real Madrid, 2 500 000)

Kölcsönbe: Karl Hein (Arsenal)

Kölcsönből vissza: Eray Cömert (Valencia), Kike Pérez (Vallecano), Darwin Machís (Cádiz), Szelim Amallah (Valencia)

TÁVOZOTT: Jordi Masip (szl.), Sergio Escudero (szl.), Álvaro Negredo (szl.), Monchu (Arisz, 3 600 000)

Kölcsönből vissza: Lucas Oliveira (Cruzeiro), César Tárrega (Valencia) FC VILLARREAL

ÉRKEZETT: Diego Conde (Leganés, 4 000 000), Pape Gueye (Marseille, i.), Adria Altimira (Villarreal B), Willy Kambwala (Manchester United, 10 000 000), Nicolas Pépé (Trabzonspor, i.), Ayoze Pérez (Betis, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Ben Brereton Díaz (Sheffield United), Haisszem Hasszan (Gijón), Arnaut Danjuma (Everton)

TÁVOZOTT: José Luis Morales (Levante, i.), Pepe Reina (Como, i.), Alberto Moreno (Como, i.), Étienne Capoue (szl.), Francis Coquelin (szl.), Bertrand Traoré (Ajax, i.), Ben Brereton Díaz (Southampton, 8 300 000), Johan Mojica (Mallorca, 1 500 000), Filip Jörgensen (Chelsea, 24 500 000), Manu Trigueros (Granada, i.), Jorge Cuenca (Fulham, 6 700 000), Alexander Sörloth (Atlético Madrid, 32 000 000), Aissza Mandi (Lille, i.), Haissem Hassan (Oviedo, 1 500 000)

Kölcsönbe: Carlos Romero (Espanyol), Jorge Pascual (Eibar)

Kölcsönből vissza: Goncalo Guedes (Wolverhampton), Yerson Mosquera (Wolverhampton) Lezárva hétfőn reggel, vastaggal az elmúlt két hét átigazolásai.