Hermoso, Memphis y Paulista no continuarán como rojiblancos la próxima temporada.



¡Os deseamos mucha suerte en vuestros próximos retos profesionales y personales!



➡ https://t.co/iyvjxMk7hI pic.twitter.com/e6n5DHCTAE — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2024

Az egyikük Mario Hermoso, a 29 éves belső védő 2019-ben jött a klubhoz. A 30 éves Memphis Depay tavaly januárban érkezett az FC Barcelonától, most ő is szabadon igazolhatóként távozik. A harmadik Gabriel Paulista, a 33 éves hátvédet a télen ingyen szerezte meg az Atléti, holnaptól pedig hivatalosan is a Besiktas játékosa lesz.