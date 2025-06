Montenegró legyőzésével közel került a négyes döntőhöz a magyar válogatott a női röplabda Európa-ligában

A két válogatott eddig mindössze egyszer találkozott egymással, még 2013-ban, Hollósy László kapitánykodása idején, s az izraeli vb-selejtezőt a mieink nyerték 3:0-ra. Most is hasonló eredményben reménykedtünk, s ennek szellemében 4:0-val kezdték a meccset a mieink. Már tíz körül jártak, amikor azért a vendégek is megmutatták, hogy ők is röplabdázni jöttek, vissza is zárkóztak egy pontra. Alessandro Chiappini időkérése után, a magyar szurkolók szakadatlan biztatása közepette szerencsére az egyenlítés már nem sikerült. De nekünk meglépni sem, a vendégek szívósan tapadtak, a végjátékban jutottak csak egy kis levegőhöz a magyar lányok, na meg aztán négy játszmalabdához, amelyből az elsőt egyből beütötte Németh Anett.

Azonban a montenegróiak bemelegedtek a játékba, és a második felvonás elején egymás után szerezték a pontokat, meg is léptek hárommal. A szett közepén már a második idejét kérte ki a hazai kapitány, ám hiába: a különbség egyre csak nőtt. Nyolc pont is volt már a vendégek előnye, amikor elkezdtük a felzárkózást. A csereként beállt feladó, Kiss Nóra ászaival sikerült megfelezni a különbséget, sőt, 21-nél egyenlő volt az állás. Azonban sajnos így is ők jutottak szettlabdához, amit Saska Djurovics egy ásszal váltott játszmára.

Ezzel viszont alaposan felbosszantották a mieinket, akik a következő szettet 5:1-gyel nyitották. 12-nél azonban elfogyott az előny, minden egyes pontért meg kellett szenvedni, de a végjátékhoz érve egy ponttal így is a vendégek vezettek. A hajrá viszont a magyaroké volt, sikerült fordítani és aztán két szettlabdából a másodikat ismét Németh értékesítette.

Kőkemény csata folyt a pályán a negyedik játszmában is, a szett közepén aztán elfáradtak a vendégek, s ezt követően már megállíthatatlanok voltak a mieink: a végén hat szettlabdából a harmadikat – ki más, mint a névnapját ünneplő, összességében 29 pontig jutó – Németh fejezte be.

„Egyáltalán nem becsültük le az ellenfelet, de ma valahogy nem úgy ment a játék. Rengeteg nyitást rontottunk, ám szerencsére a végén helyén volt a szívünk, így továbbra is versenyben vagyunk a négyes döntőbe jutásért. De vasárnap ennél biztosan több kell majd a győzelemhez.” Kump Aliz, a magyar válogatott centere

NŐI RÖPLABDA EURÓPA-LIGA

5. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–MONTENEGRÓ 3:1 (20, –23, 23, 20)

Kaposvár, 150 néző. V: Balandzsics (szerb), Guniava (grúz).

MAGYARORSZÁG: Kiss G. 4, KUMP 6, Petrenkó 2, SZEDMÁK 16, Lászlop 2, NÉMETH A. 29. Csere: Tóth F., Kertész (liberók), Szalai, GLEMBOCZKI 8, Kiss N. 3, Fekete F. 3. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini

MONTENEGRÓ: Szuszics 4, Vukcsevics 4, Dragovics 8, PEROVICS 14, Csavics 11, DJUROVICS 17. Csere: Krunics, Velicskovics (liberó), Madzgalj, Budrak, Bozsovics. Szövetségi kapitány: Jovo Csakovics

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:0, 9:2, 10:6, 12:11, 16:12, 17:16, 24:20, 21:20, 24:23. 2. játszma: 3:1, 5:8, 9:8, 9:16, 20:12, 21:18, 21:21, 23:23. 3. játszma: 5:1, 6:4, 9:5, 12:12, 15:13, 18:19, 23:20, 24:22. 4. játszma: 3:3, 6:4, 8:8, 11:9, 19:13, 24:18

MESTERMÉRLEG

Alessandro Chiappini: – A meccs elején a lányok megtették, amire kértem őket, az agresszív nyitásokat. Ezt követően azonban valami elromlott, s bár a végén ezúttal is sikerült kicsikarni a győzelmet, azért van mit elemezni. Az biztos, hogy a portugálok ellen ennyi hiba nem fér bele.

Jovo Csakovics: – Sikerült megnehezítenünk a magyar csapat dolgát, talán egy pontot is megérdemeltünk volna. Sajnos a végére egy kicsit elfáradtunk, de nem vagyok elégedetlen.