Vívás: nyilvános edzést tartottak a párizsi utazók

Szilágyi Áron és Schmidt Ádám (Fotó: Koncz Márton)

A júniusi bázeli Európa-bajnokság és a párizsi csapat kijelölése után csendet kértek a vívók: a felkészülés hajrájában kizárólag a szakmai munkára kívántak figyelni, így azt kérték a sajtó képviselőitől, ne is keressék őket – július 23-áig.

Ezen a keddi napon sajtónyilvános edzést tartottak az olimpiára utazó vívók, bár az edzést ezúttal a szó tág értelmében kell használnunk, mert az a délelőtt inkább az interjúkról, a közös csapatképek készítéséről, a kötetlen beszélgetésekről szólt, mint sem a komoly munkáról.

Azért persze akadtak, akik kihasználták az alkalmat egy kis iskolázásra – Boczkó Gábor szövetségi kapitány, aki tavaly január óta irányítja a párbajtőröző Koch Máté felkészülését, például alig várta, hogy világ- és Európa-bajnok tanítványa végre befejezze az interjúit, és pengét fogjon.

Az iskolázásukat Schmidt Ádám és Gyulay Zsolt is végignézte: a sportért felelős államtitkár és a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is ott volt ugyanis a sportcsarnokban, s bár ezúttal külön, amolyan hivatalos köszöntőt egyikük sem mondott, mind a 15 párizsi olimpikonnal váltottak néhány szót – és természetesen edzőikkel is beszélgetett a két sportvezető.

Szűcs Luca és Battai Sugár Katinka (Fotó: Koncz Márton)

A párizsi lesz az első olimpiája a kardozó Rabb Krisztiánnak és Szűcs Lucának, a párbajtőröző Andrásfi Tibornak, Koch Máténak, Nagy Dávidnak és Muhari Eszternek, valamint a tőröző Dósa Dánielnek – a további nyolc vívó (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Márton Anna, Pusztai Liza, Battai Sugár Katinka, Siklósi Gergely, Pásztor Flóra) már nem elsőbálozó.

Esélyekről, izgatottságról, kiváló felkészülésről bőven esett szó a beszélgetések során, a helyzet szombattól válik igazán élessé: Párizsban először a férfi kardozók (Szilágyi, Szatmári, Gémesi) és a női párbajtőrözők (Muhari) lépnek pástra – ők is utaznak el leghamarabb, mégpedig csütörtökön délelőtt a játékok helyszínére.