Serie A: az Inter kikapott a Fiorentinától a folytatott meccsen, és nem érte be a Napolit

A döntés értelmében a felek február 6-án a 15. perctől folytatták a rangadót, amelyet a vendég milánóiak vártak kedvezőbb helyzetből, hiszen egyrészt a tabellán 12 ponttal és négy hellyel előzték meg a hatodik helyezett firenzeieket, másrészt hét meccse nem kaptak ki. Simone Inzaghi csapatának azért is volt fontos a győzelem, mert a sikerrel pontszámban beérhette a Napolit.

Eleinte aktívabbak is voltak a vendégek, akik 15 perc elteltével, a 30. percben be is vették David de Gea kapuját, de Carlos Augusto gólját les miatt nem adták meg. Ezután viszont a Fiorentina, pontosabban Moise Kean pillanatai következtek: előbb ígéretes helyzetben közelről fejelte a labdát Yann Sommerbe, aztán újabb lövése nem sokkal kerülte el az Inter kapuját.

A gól nélküli első félidő után a második sem bővelkedett a helyzetekben, mindkét csapat eljutott az ellenfél tizenhatosának közelébe, de feltörni egyik sem tudta a másik védelmét. Ami akcióból nem ment, az pontrúgásból már összejött a Fiorentinának, amely egy óra játék után szerzett vezetést. A bal oldali szögletre a tizenhatoson kívülről érkező Luca Ranieri érkezett remekül, és lapos kapáslövése utat talált Sommer kapujába. Ez megtörte az Intert, amely nem sokkal később újabb gólt kapott: Dodo jobb oldali beadására a hosszún tökéletesen érkezett Moise Kean, aki fejjel szerezte meg 14. gólját a bajnokságban.

A kétgólos hátrány után Inzaghi próbált frissíteni csapatán, gyorsan cserélt is hármat, de a játékban ez sem hozott változást. Sőt, a hosszabbításban szétestek a vendégek, amit Kean kihasznált, 3–0-ra alakítva a végeredményt. Az Inter vereségével nem érte be az éllovas Napolit, ellenben a Fiorentina a sikerrel két helyet javítva már negyedik a tabellán.

OLASZ SERIE A

A 14. FORDULÓBÓL BEPÓTOLT MÉRKŐZÉS

Fiorentina–Internazionale 3–0 (L. Ranieri 60., Kean 68., 89.)

A mérkőzés 0–0-ról, a 15. perctől folytatódott.