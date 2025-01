Walker megszerzése után is figyelnie kell a Milannak a kvótákra

Az AC MILAN háza táján 2022-ben véget értek a szűk esztendők a bajnoki címmel, de a jó folytatás elmaradt, nagyrészt az átigazolási politika miatt is: Charles De Ketelaere, Junior Messias, Aster Vranckx, Devis Vásquez, Divock Origi és Sergino Dest átigazolása nem sült el jól; Yunus Musah, Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor és Filippo Terracciano megszerzése már jobb üzletnek bizonyult, és végül is Luka Jovics megszolgálta az érte kifizetett félmillió eurót.

Stefano Piolit tavaly Paulo Fonseca váltotta a kispadon, és most a megfigyelők korábbi főnöke, Geoffrey Moncada (Kylian Mbappé felfedezője) felelős az átigazolásokért a vezérigazgatóval, Giorgio Furlanival együtt; a sportigazgató, Antonio D'Ottavio decemberben távozott – Fonseca előtt nem sokkal.

A sportigazgató összerúgta a port Zlatan Ibrahimoviccsal, aki most a fő tanácsadó; Fonseca alatt 1.6 pontot szereztek mérkőzésenként átlagban a Serie A-ban, de az utolsó három bajnokin összesen csak két pontot hoztak össze. Fonsecát Sérgio Conceicao váltotta, akivel megnyerték az olasz Szuperkupát.

Fonseca „megkapott” a nyáron egy Youssouf Fofana, Sztrahinja Pavlovics, Emerson Royal, Álvaro Morata, Álex Jiménez, Tammy Abraham hatost, most januárban eladták pármillió euróért az argentin szélsőt, Luka Romerót, honfitársa, a középső védő Marco Pellegrino kölcsönből kölcsönbe került.

Lesznek még távozók a januári hajrában: Okafort visszavenné az RB-csoport lipcsei ága, a csapatból kiszoruló védőért, Pavlovicsért az Atalanta, a 15-16 milliós kötelező opciós kölcsönajánlattal jelentkező VfB Stuttgart, a Leicester City és a Fenerbahce versenyez. A több csapat által is csábított Emerson Royallal már megegyezett a Galatasaray, de a védő súlyos sérülést szenvedett, áprilisban térhet csak vissza. A törökök 13 milliós opciós kölcsönben gondolkodtak.

Fikayo Tomori neve felmerült a Juventusnál, a Wolverhamptonnál, az Aston Villánál, a Newcastle Unitednél és a Tottenhamnél, a spanyol Álex Jiménezt egyesek szerint máris visszavinné a Real Madrid, de a szélsőt a Como és a Valencia is átigazolná.

Nem a legjobb napjait éli a 28 éves Davide Calabria, a Juventus felvette vele a kapcsolatot, de a neves újságíró, Matteo Moretto szerint inkább a nyáron viszik el, ingyen. Távozhat Calabria Emerson Royal és Alessandro Florenzi súlyos sérülése ellenére is, ugyanis Álex Jiménez és Filippo Terracciano is ezen a poszton játszik, sőt a Tomori, Malick Thiaw kettős is bevethető itt – és ugyebár az első érkező is jobbhátvéd.

Most éppen Chukwueze is sérült, előtte nem ment neki, a Trabzonspor elvinné egy fél évre azért, a Besiktas végleg megvenné, a Napolitól 19 milliót kértek érte. Jovics ebben az idényben 100 percet sem játszott, a 27 éves csatárt a Monaco mellett a Monza és a Sevilla is átigazolná, a Sportitalia értesülései szerint eladó Loftus-Cheek is.

Ennyi jobbhátvéd mellé mi más is érkezett volna elsőként, mint egy jobbhátvéd, de a Manchester Citytől elküldött Kyle Walker másfél-két évet biztosan magas szinten tud még játszani, nem mellesleg a védelem közepén is bevethető. A legújabb hírek szerint Marcus Rashford az FC Barcelonát választotta a kérői közül, egyébként sem tudnák állni az éves 18.5 milliós eurós bruttó bérét az olaszok – a Milan ezért a Unitednél rákérdezett Joshua Zirkzee vagy Rasmus Höjlund mozdíthatóságára, kölcsönben gondolkodva, de nem kapott kedvező választ. Elsőre a Chelsea sem adta kölcsön Joao Félixet.

Nem EU-s játékost csak nem EU-s játékos helyére lehet igazolni, de az angolok, az albánok és a svájciak a Serie A-ban uniós munkavállalónak számítanak – mindegy ez az Ajax mostanában ismét formába lendülő éke, a mexikói Santiago Giménez számára, ugyanis neki van olasz útlevele is (nem mellesleg Argentínában született, egyik nagyszülője paraguayi). Ennek ellenére fontos Pavlovics eladása, egy idényben két nem EU-s helyre lehet igazolni, ez a nyáron vele és Emerson Royallal betelt.

Giménezért Moretto szerint az első hivatalos ajánlatot már meg is tette a Milan.

MEGFIGYELTEK LISTÁJA. Keres a klub balhátvédet (Tyrick Mitchell a Crystal Palace-tól, Patrick Dorgu a Leccéből, lmugera Kabar a Dortmundból), bekket (António Silva a Benficából, Szaba Goglicsidze az Empoliból, Axel Disasi), szűrőt (Reda Belahjan a Hellas Veronából, Lucas Gourna-Douath a Salzburgból, Alan Varela a Portóból), szélsőt (a nápolyi Cyril Ngonge, a bolognai Riccardo Orsolini, a portói Pepe, a stuttgarti Jamie Leweling, Ferran Torres, Trincao, Tidiam Gomis a Caenből, Dodi Lukébakio a Sevillából), középső középpályást (Habib Diarra és Andrey Santos a Strasbourgból, Andreas Schjelderup a Benficából, Daniel Braganca a Sporting CP-ből, Ezechiel Banzuzi a Leuvenből, Morten Frendrup a Genoából, Warren Bondo a Monzából), karmestert (Giovanni Reyna a Dortmundból) és középcsatárt (a dallasi Petar Musa, a mainzi Jonathan Burkardt) is, legalábbis ezeket a neveket hozta össze a szaksajtó tanulmányozása.

A legfurcsább hír? Az olasz sajtóban egy-egy csapattal kapcsolatban óránként alig 18-20 átigazolási hír, pletyka lát napvilágot, de messze a legmeglepőbb név Alexandre Pato volt. A csatár hosszas munkanélküliség után január elején visszavonult.

Nézzünk meg néhány ügyet picit közelebbről!

Walker fél évre érkezett kölcsönbe, egymillió euróért, ötmilliós vételi opcióval, a fél évre járó 5.4 millió eurós bérét a Milan állja, és megkapta David Beckham korábbi megszámát, a 32-est. Vele tovább erősödik a csapat angol(os) különítménye. Walker átigazolása egyesek szerint azt is jelenti, hogy Rashford semmiképpen nem jöhet a télen a Milanhoz, mert ugyan az angolok kivételt élveznek munkavállalási szempontból, lásd fentebb, de az új szabályok szerint egy idényben csak egy angolt szerezhet meg egy Serie A-s klub a nem EU-s kvótán kívül. Pontosabban: leigazolni le lehet, de regisztrálni nem.

Rashford Saint Kitts és Nevis állampolgára is, de ez nem segít most, ellenben adódik a kérdés: ha kvótán belül nem lehet leigazolni, akkor jöhet Pavlovics helyére. A legnagyobb gond itt érzésünk szerint nem a kvótaszám, hanem az, hogy a Milanért a támadónak le kellene mondania a fizetése feléről.

Giménezért 35 millió eurót sem sajnálnának az olaszok, a Sky Sport szerint a Milan már megegyezett a Rotterdamban évi egymillió alatt kereső játékossal és ügynökével, aki nem más, mint az Olaszországban is jól ismert Rafaela Pimenta. A játékos a Bayern München ellen a Bajnokok Ligájában két gólt lőtt a héten, majd ezt nyilatkozta a mérkőzés után: „Hogy Milánóba igazolnék? Meglátjuk, mi lesz, sorsdöntő hetek ezek, de ez a döntés is Isten kezében van”.

A La Gazzetta dello Sport szerint a Feyenoord 40 millió eurót kér a támadóért, a lap szerint a csatár édesapja, a 43 esztendős Christian Giménez a klubváltás mellett áll. Nagy hatással van a 23 éves gyermekére – az atya nem volt rossz futballista, játszott a Boca Juniorsban, az Independientében és több mexikói élcsapatban is, 2019-ben vonult vissza.

A Calciomercato úgy tudja, a Milan részéről felvetődött, hogy Alexis Saelemaekerst elcseréljék Matías Soulére, de 15 millióért el is adnák a szélsőt most azonnal a fővárosiaknak; a német Sky szerint a Dortumund 15-18 millióért biztosan eladná a Milannak (is) Reinát. Fontos megjegyezni, hogy Reina amerikai-portugál állampolgár, Soulé pedig argentin-olasz.

Indulás…

Noah #Okafor lascia il #Milan in prestito con diritto di riscatto. In partenza ora da Linate direzione Lipsia

Tomoriért a Juventus 5+20 millió eurót ajánlott, de a Milan vezetői 30 milliót akarnak, ráadásul Conceicao kiállt a játékos mellett. A Calciomercato úgy tudja, a Milan másfél évre venné kölcsön Joao Félixet, 36 milliós vételi kötelezettséggel a végén. Okafor elutazott Németországba, mert megegyezett az 1.5+25 milliós opciós kölcsönről a Milan és a Lipcse, de a támadó megbukott az orvosi vizsgálaton.

Visszatérés



Érdekes a fenti bő lista abból a szempontból is, hogy több portugál és/vagy portói játékos felbukkan rajta, többen a nagy Jorge Mendes ügyfelei, például Silva, Braganca, Joao Félix, Trincao, Reyna… miként maga Sérgio Conceicao is!

Zárjunk két régi ismerőssel: a sokszoros szenegáli válogatott Fodé Ballo-Touré a tartalékok közül a Le Havre-ba került, a 29 éves Divock Origiért bejelentkezett a Monza.

A SERIE A ÁTIGAZOLÁSAI

2025 TELE

ATALANTA BERGAMO

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Pierluigi Gollini (Genoa)

TÁVOZOTT: Brandon Soppy (Atalanta U23), Pierluigi Gollini (Roma, 800 000 euró)

Kölcsönbe: Ben Godfrey (Ipswich)

FC BOLOGNA

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Orji Okwonkwo (Reggiana)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Jesper Karlsson (Lecce), Niklas Pyyhtiä (Südtirol), Antonio Raimondo (Salernitana), Tommaso Corazza (Salernitana), Joaquín Sosa (Reggiana), Orji Okwonkwo (Cittadella), Kacper Urbanski (Monza)

CAGLIARI

ÉRKEZETT:

Kölcsönbe: Elia Caprile (Napoli)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Simone Scuffet (Napoli), Marko Rog (Dinamo Zagreb, ismét kölcsönbe), Mateusz Wieteska (PAOK), Paulo Azzi (Cremonese)

COMO 1907

ÉRKEZETT: Assane Diao (Sevilla, 12 000 000 euró), Jean Butez (Antwerpen, 2 000 000 euró), Nicholas Gioacchini (Cincinnati), Maxence Caqueret (Lyon, 15 000 000 euró), Dele Alli (egyesület nélküli)

Kölcsönből vissza: Marco Curto (Cesena)

TÁVOZOTT: Federico Barba (Sion)

Kölcsönbe: Alberto Cerri (Salernitana), Marco Curto (Sampdoria)

FC EMPOLI

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT: Emmanuel Ekong (Malmö, 1 000 000 euró)

Kölcsönbe: Luca Belardinelli (Südtirol), Lovro Stubljar (Domzale), Francesco Vallarelli (Giugliano), Giuseppe Brugognone (Foggia)

FIORENTINA

ÉRKEZETT: Nicolás Valentini (Boca Juniors, ingyen)

Kölcsönbe: Michael Folorunsho (Napoli, 1 000 000 euró)

Kölcsönből vissza: Christian Biagetti (Pro Vercelli), Eduard Dutu (Pineto)

TÁVOZOTT: Lucas Martínez Quarta (River Plate, 7 000 000)

Kölcsönbe: Niccolo Nardi (Pianese), Gino Infantino (al-Ain), Oliver Christensen (Salernitana), Christian Biagetti (Sorrento), Eduard Dutu (Foggia), Michael Kayode (Brentford, 500 000)

GENOA FC

ÉRKEZETT: Sebastian Otoa (Aalborg, 2 750 000)

Kölcsönbe: Maxwel Cornet (West Ham)

TÁVOZOTT: Filippo Melegoni (Carrarese)

Kölcsönbe: Alessandro Vogliacco (Parma), David Ankeye (Rapid), Federico Accornero (Trento)

Kölcsönből vissza: Tommaso Pittino (Lumezzane), Pierluigi Gollini (Atalanta)

HELLAS VERONA

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Faride Alidou (Eintracht Frankfurt), Mattia Rigo (Virtus Verona)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Giacomo Toniolo (Lumezzane), Mattia Rigo (Carpi)

INTERNAZIONALE

ÉRKEZETT:

TÁVOZOTT:

JUVENTUS

ÉRKEZETT: Alberto Costa (Vitória Guimaraes, 13 800 000)

Kölcsönbe: Randal Kolo Muani (PSG, 3 600 000)

TÁVOZOTT: Paul Pogba (szerződését felbontották)

LAZIO

ÉRKEZETT:

Kölcsönbe: Arijon Ibrahimovic (Bayern München)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Diego González (Atlas Guadalajara), Jean-Daniel Akpa Akpro (Monza), Gabriele Artistico (Cosenza)

US LECCE

ÉRKEZETT:

Kölcsönbe: Jesper Karlsson (Bologna)

Kölcsönből vissza: Eetu Mömmö (Seinäjoki), Joel Voelkerling Persson (Värnamo)

TÁVOZOTT: Luis Hasa (Napoli, 500 000), Dario Daka (Trapani, i.)

Kölcsönbe: Rémi Oudin (Sampdoria)

Kölcsönből vissza: Andy Pelmard (Clermont Foot)

AC MILAN

ÉRKEZETT:

Kölcsönbe: Kyle Walker (Manchester City)

Kölcsönből vissza: Marco Pellegrino (Independiente), Luka Romero (Alavés)

TÁVOZOTT: Luka Romero (Cruz Azul, 3 000 000)

Kölcsönbe: Marco Pellegrino (Huracán)

AC MONZA

ÉRKEZETT:

Kölcsönbe: Kacper Urbanski (Bologna)

Kölcsönbe: Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio), Sztefan Lekovics (Crvena zvezda)

TÁVOZOTT: Milan Djuric (Parma, 1 500 000)

NAPOLI

ÉRKEZETT: Luis Hasa (Lecce, 500 000)

Kölcsönbe: Simone Scuffet (Cagliari), Philip Billing (Bournemouth)

TÁVOZOTT: Mário Rui (szerződését felbontották), Hvicsa Kvarachelia (PSG, 70 000 000)

Kölcsönbe: Elia Caprile (Cagliari), Lorenzo Sgarbi (Juve Stabia), Michael Folorunsho (Fiorentina, 1 000 000), Alessio Zerbin (Venezia)

PARMA 1913

ÉRKEZETT: Mathias Lövik (Molde, 6 000 000), Richard Marcone (Turris, i.), Jacob Ondrejka (Antwerpen, 7 000 000), Milan Djuric (Monza, 1 500 000)

Kölcsönbe: Alessandro Vogliacco (Genoa)

TÁVOZOTT: Leandro Chichizola (Spezia), Woyo Coulibaly (Leicester City, 3 000 000)

AS ROMA

ÉRKEZETT: Devyne Rensch (Ajax, 5 000 000), Pierluigi Gollini (Roma, 800 000 euró)

TÁVOZOTT: Mathew Ryan (Lens, 800 000)

Kölcsönbe: Enzo Le Fée (Sunderland)

FC TORINO

ÉRKEZETT:

Kölcsönből vissza: Jacopo Antolini (Vis Pesaro)

TÁVOZOTT:

Kölcsönbe: Come Bianay Balcot (Triestina), Jacopo Antolini (Pro Vercelli)

UDINESE

ÉRKEZETT: Egil Selvik (Haugesund, i.), Sekou Diawara (Francs Borains), Oumar Solet (egyesület nélküli)

TÁVOZOTT: Gerard Deulofeu (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: James Abankwah (Watford)

VENEZIA FC

ÉRKEZETT: Cheick Condé (Zürich, 2 000 000)

Kölcsönbe: Fali Candé (Metz)

TÁVOZOTT: Magnus Kofod Andersen (Sparta Praha, 500 000), Noah Baudouin (Monnaie, i.)

Kölcsönbe: Bruno Bertinato (Portuguesa), Luca Fiordilino (Triestina), Hilmir Rafn Mikaelsson (Viking), Filippo Neri (Campobasso)

Kölcsönből vissza: Antonio Raimondo (Bologna)

Vastaggal az elmúlt nyolc nap átigazolásai.