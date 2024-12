Paulo Fonsecát kirúgta a Milan, Sergio Conceicao érkezik helyette – sajtóhír

Mint ismert, a Milan vasárnap odahaza 1–1-es döntetlent játszott a Romával, és 17 lejátszott meccs után csak a bajnokság nyolcadik helyén áll. A Gazzetta szerint a vezetőség ezután határozott úgy, hogy meneszti a szakembert, aki idén júliusában vette át a milánóiak irányítását. De szerepet játszott a döntésben a csapat hullámzó szereplése is, mert bár a Bajnokok Ligájában a Fonseca vezette Milan például idegenben győzte le a címvédő Real Madridot, és a ligában is megnyerte az Inter elleni városi derbit, az együttes több nem várt vereséget is elszenvedett, és nem tudta igazán elkapni a fonalat. Annyira legalábbis semmiképp, hogy Fonseca megtarthassa állását.

A lap úgy tudja, a klub az éjjeli órákban már tudatta is a döntését Fonsecával, mi több, már az utódról is döntöttek: az edző helyét egy másik portugál, Sergio Conceicao veszi át. A hivatalos bejelentés bármelyik pillanatban megtörténhet, így tudja a világ legismertebb transzferguruja, Fabrizio Romano is.

Az 50 éves Conceicao nem túl hosszú edzői pályafutása során eddig jó eredményeket ért el, ezért is döntött mellette a Milan vezetősége. Legutóbb a Portót irányította, innen hét év után idén nyáron távozott úgy, hogy egyebek mellett három bajnoki címet is nyert a csapattal, továbbá ugyanennyiszer az év edzőjének is megválasztották hazájában.

A Milan következőleg január 3-án, a Juventus ellen idegenben lép pályára a Serie A-ban, ezen a meccsen már az új tréner irányítja a csapatot. És külön pikantériája lesz a meccsnek, hogy a torinóiaknál szerepel Francisco Conceicao, aki történetesen nem más, mint a Milan leendő mesterének a fia.