Az Inter Thuram és Correa vezérletével 41 perc alatt lerendezte a Veronát

Bő negyedóra játék után törte fel a veronai védelmet az Inter, Thuram passzát Joaquín Correa perdítette a hálóba (VIDEÓ ITT). Öt perccel később felcserélődtek a szerepek, ezúttal Marcus Thuram váltotta gólra Correa indítását (VIDEÓ ITT). Felocsúdni sem volt ideje a hazai csapatnak, a francia válogatott csatárt ezúttal Bastoni hozta ziccerbe, s ha már ott volt, akkor Thuram be is lőtte (VIDEÓ ITT). A 31. percben a változatosság kedvéért a korán megsérülő Acerbit váltó Stefan de Vrij talált be (VIDEÓ ITT), majd a szünet előtt az előrehúzódó Yann Bisseck is megcsillogtatta csatárerényeit (VIDEÓ ITT) – padlóra került a Verona.

A fordulás után is mezőnyfölényben játszottak a milánóiak, de nem szakadtak meg a gólszerzésért, így „csak” ötgólos sikert ünnepelhettek a mérkőzés végén. 0–5

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

Verona–Internazionale 0–5 (J. Correa 17., M. Thuram 22., 25., De Vrij 31., Bisseck 41.)

Később

18.00: Milan–Juventus (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

20.45: Parma–Atalanta (Tv: Match4)

Vasárnapi program

12.30: Genoa–Cagliari (Tv: Match4)

15.00: Como–Fiorentina

15.00: Torino–Monza

18.00: Napoli–Roma (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Bologna (Tv: Match4)

Hétfői program

18.30: Empoli–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Venezia–Lecce (Tv: Arena4)