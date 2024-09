Simone Inzaghi: Nem a szokásos Inter voltunk

A Milan trénere, Paulo Fonseca elégedetten nyilatkozott.

„Ez a győzelem a játékosoké és a szurkolóké. Szerintem ez a csapategység győzelme volt. Még ebben a nehéz időszakban is mindig összetartottunk, a játékosok, a szakmai stáb és a klub – mondta Fonseca. – Még csak öt bajnokit játszottunk, és nagy változás ment végbe. Sok dolog van, amiben fejlődnünk kell, de a csapat és a szurkolók megérdemelték ezt az eredményt.”

„Az elmúlt hetekben mondogattam a játékosoknak, hogy higgyenek magukban. Nagyszerű hetük volt, aztán a mai meccsen megcsinálták azt, amin dolgoztunk az edzéseken.” Hozzátette, hogy ez egy nagy győzelem volt, de hétfőtől már a következő mérkőzésre fókuszálnak.

Simone Inzaghi, az Inter vezetőedzője csalódottan állt a kamera elé. Szerinte mindkét játékrésznek rosszul mentek neki.

„Próbáltam változtatni, de nem lett jobb a helyzet. Nem voltunk kompaktak, de az első félidő utolsó 25 percére feljavultunk, és egyenlítettünk. A szünet után viszont ismét rosszul kezdtünk. Koncentráltabbnak kellett lennünk, nem a szokásos Inter voltunk. A kapott gólok is ezt bizonyítják – fogalmazott, és megjegyezte, a játékosokhoz hasonlóan neki is többet kellett volna nyújtania. – Csalódottak vagyunk, mert jól tudjuk, hogy a derbi milyen fontos a szurkolóknak és a klubnak. Most annyit tehetünk, hogy kielemezzük a meccset, és keményen dolgozunk a hibákon, mert csapatként nem úgy teljesítettünk, mint az elmúlt három évben. Mindig fáj a vereség, pláne egy derbin. Megpróbálunk még keményebben dolgozni, és leszűrni a jó dolgokat a mérkőzésből.”

Elárulta, a derbi előtti két nap úgy látta, csapata jó állapotban van, a játékosok jól edzenek és koncentráltnak tűnnek, ám mindezek ellenére végül rossz volt a gárda hozzáállása a derbin.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

INTERNAZIONALE–MILAN 1–2 (1–1)

Milánó, San Siro. Vezette: Mariani

INTER: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni (C. Augusto, 82.) – Dumfries (Darmian, 63.), Barella (Zielinski, 74.), Calhanoglu (Aslani, 63.), Mhitarjan (Frattesi, 63.), Dimarco – L. Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi

MILAN: Maignan – Emerson Royal, Gabbia, Tomori, T. Hernandez – Pulisic (Okafor, 78.), Y. Fofana, T. Reijnders, Rafael Leao (Chukwueze, 78.) – Álvaro Morata (Loftus-Cheek, 78.), T. Abraham (Sz. Pavlovics, 90+2.). Vezetőedző: Paulo Fonseca

Gólszerző: Dimarco (27.), ill. Pulisic (10.), Gabbia (89.)