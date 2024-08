Roma: „Nem csak a pénz a fontos” – Dybala elmondta, miért utasította vissza a szaúdi klubot

Paulo Dybala beismerte, hogy sokáig gondolkozott az Al-Kadszia ajánlatán – ez nem meglepő, a szaúdi klub ugyanis hároméves, 75 millió dolláros szerződést ajánlott a világbajnok támadónak. A Roma futballistája állítólag már össze is csomagolt és a társaktól is elköszönt, amikor hirtelen meggondolta magát – számolt be róla a Football Italia.

„Mindenki csak a pénzről kérdez, de nekem sok mindent figyelembe kellett vennem: a családom, a feleségem, a város is fontos számomra, valamint az is, hogy visszakerüljek az argentin válogatottba. Harmincéves vagyok, és jól érzem magam annak ellenére, hogy sok kritikát kapok a sérüléseim miatt. Próbálok odafigyelni magamra. Természetesen nem azt mondom, hogy nem gondolkoztam el egy ilyen ajánlaton, de nem csak a pénz a fontos” – nyilatkozta Dybala.

Dybala maradásának örülhetnek Romában, az idénykezdet viszont aligha csal mosolyt a fővárosi szurkolók arcára – De Rossi csapata két mérkőzésen csupán egy pontot gyűjtött, a Cagliari elleni gól nélküli döntetlen után hazai pályán 2–1-re kikapott vasárnap este az Empolitól.