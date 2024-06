Thiago Motta lett a Juventus új vezetőedzője – hivatalos

A 17 évesen Európába költöző, játékosként a Barcelonát, az Atlético Madridot, a Genoát, az Intert és a PSG-t is megjáró, Bajnokok Ligája-győztes Thiago Motta által vezetett Bologna nagyszerű idényen van túl, a gárda a BL-indulást érő ötödik helyen zárt a bajnokságban, de úgy, hogy a tavasz végéig folyamatosan ott volt a legjobb négyben. Három hete lett biztos, hogy a 2022 szeptemberében kinevezett 41 éves szakember nem marad a klubnál, most pedig az is eldőlt, hogy a Juventusban folytatja az edzősködést.

A torinói klub szerdán, hivatalos közleményben jelentette be, hogy a játékosként klasszis, s eddig trénerként is igazán ígéretes Motta lesz az új vezetőedzője. A brazil-olasz kettős állampolgár 2027-ig írta alá új szerződését. Az eddig látottak alapján modern játékfelfogása és taktikai ismeretei mellett azért is eshetett rá a Juve választása, mert remekül építi be csapatába a fiatalokat, erre pedig Torinóban is szükség lesz, hiszen a Juventus szeretne ráfeküdni a „NextGen-projektjére” a következő években. Ehhez már most van pár ígéretes játékosa...

„Nagyon boldog vagyok, hogy új fejezetet nyit a karrierem, s egy akkora klubnál kapok lehetőséget, mint a Juventus. Köszönöm a lehetőséget a vezetőknek, biztosak lehetnek benne, hogy hatalmas ambícióval érkezem!” – mondta a klub honlapjának Thiago Motta, akit ötletes videóval jelentettek be.