Világbajnok középpályás lehet Lőw Zsolt utódja Lipcsében – sajtóhír

Mint ismert, Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató lipcsei csapat március 30-án közölte, hogy távozik Marco Rose vezetőedző. A klub nem sokkal később jelentette be, hogy az idény végéig Lőw Zsolt veszi át az irányítást, de úgy fest, a magyar szakember nem marad hosszú távon a klub közvetlen alkalmazásában, ugyanis már keresik a következő vezetőedzőt.

A német Bild a Leipziger Volkszeitungra hivatkozva arról számolt be, hogy a lipcseieknél többen is jelöltek a pozícióra, így például a jelenleg a Crystal Palace-t irányító Oliver Glasner, a Sheffield Wednesdayt vezető Danny Röhl, az Al-Ahlinál dolgozó Matthias Jaissle, illetve a jelenleg csapat nélküli Roger Schmidt is. A lap azonban a lehetséges vezetőedzők közül kiemelte az a Cesc Fabregast, aki hivatalosan tavaly nyáron lett a Serie A-újonc Como vezetőedzője.

A Bild szerint a világ- és Európa-bajnok spanyol középpályás annak ellenére szerepel a jelöltek között, hogy 2028-ig köti szerződés az olasz csapathoz, de mellette szól, hogy ügynöke az a Darren Dein, aki a lipcseiek sztárjának, Xavi Simonsnak az ügyeit is kezeli, ráadásul Dein kifejezetten jó kapcsolatot ápol a lipcsei klub felügyelőbizottságát vezető Oliver Mintzlaffal.