Frankfurtban ért véget az Union hárommeccses vereségszériája

Nem feltétlenül a legjobb formában várta az Eintracht Frankfurt elleni bajnokit az Union Berlin, amely a legutóbbi három bajnokiját egyaránt elvesztette (a Dortmundtól például két hete egy hatost kapott, és csupán egyetlen gólt szerzett az előző 270 percben). Mondhatnánk, hogy ennek megfelelően a 13. percben Michy Batshuayi révén előnybe kerültek a házigazda frankfurtiak, s előnyüket könnyedén meg is őrizték a második félidő első negyedórájának végéig.

Ekkor már néhány perce pályán volt a vendégeknél Schäfer András is, aki jól szállt be a mérkőzésbe, kétszer is csak sárga lapot érően tudták szerelni a hazaiak a neki jutó bő 35 perc alatt – az egyik kulcsa volt annak, hogy feljavult az Union játéka. Merthogy a 62. percben Leopold Querfeld révén a berliniek egy szöglet utáni fejessel egyenlítettek, majd a néhány perccel korábban beszálló Dzsong Vu Jong lövésével már a vezetést is megszerezték. Sőt, a hajrában az Union Benedict Hollerbach lövésével a harmadik gólját is megszerezte, de ezt a VAR alapján visszavonta a játékvezető, mert a támadást elindító Schäfernek a kezére pattant a labda, amikor megszerezte.

A ráadás percei sem maradtak esemény nélkül, újabb berlini kezezést követően büntetőhöz jutott az Eintracht, de Hugo Ekitiké kísérletét Frederik Ronnow kapus kivédte, így nagy izgalmak után szakadt meg az Union rossz sorozata.

Ami az esti meccset illeti: a sereghajtó Heidenheim látogatott a kieséstől még éppen fenyegetettnek tekinthető Hoffenheim otthonába, s az alsóházi összecsapáson korábbi NB I-es csatárok vitték a prímet. Az első félidőben ugyanis a 2017–2019 között a DVSC-ben, majd 2020 őszéig a DVTK-ban szereplő Haris Tabakovic idei első bajnoki góljával szerzett vezetést a Hoffenheim. A másodikban pedig a csereként a szünet után pályára lépő Budu Zivzivadze egyenlített a Heidenheim részéről: a 2019-től a Mezőkövesd után a Fehérvárnál három idényt – benne fél évet kölcsönben Újpesten – eltöltő grúz támadó balról, pazar lövéssel egalizált a félidő közepe felé közeledve. Ez volt az első gólja a német élvonalban, amivel egy pontot megmentett csapatának, amelynek így még nem teljesen reménytelen a helyzete a bennmaradás kiharcolására.

NÉMET BUNDESLIGA

25. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt–Union Berlin 1–2 (Batshuayi 13., ill. Querfeld 62., Dzsong Vu Jong 78.)

Hoffenheim–Heidenheim 1–1 (Tabakovic 34., ill. Zivzivadze 65.)

SZOMBAT

Freiburg–RB Leipzig 0–0

Bayern München–Bochum 2–3 (R. Guerreiro 14., 28., ill. Medic 31., I. Sissoko 51., Bero 71.)

Kiállítva: Joao Palhinha (43., Bayern)

Borussia Dortmund–Augsburg 0–1 (Gouweleeuw 23.)

Holstein Kiel–VfB Stuttgart 2–2 (Skrzybski 30., 46., ill. Leveling 15., Demirovic 55.)

Kiállítva: Stergiou (53., Stuttgart)

Bayer Leverkusen–Werder Bremen 0–2 (R. Schmid 7., Njinmah 90+4.)

Wolfsburg–St. Pauli 1–1 (Amura 70. – 11-esből, ill. S. Van der Heyden 38.)

PÉNTEK

Mönchengladbach–Mainz 1–3 (Lainer 73., ill. Nebel 39., Kohr 48., Amiri 77.)