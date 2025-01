A Liverpool BL-döntős potyakapusa a Schalkéhoz szerződött

A 31 éves német kapus kisebb német csapatok után 2009-ben a Stuttgartból állt légiósnak és lett a Manchester City U18-as, aztán tartalékcsapatának kapusa. Ezt követően kölcsönben volt a Mainz játékosa, majd 2016-ban igazolt a Liverpoolhoz, amellyel 2018 májusában a Bajnokok Ligája döntőjében is pályára léphetett. Ott azonban két nagy hibát is elkövetett, a „vörösök” pedig elbukták a Real Madrid elleni finálét, amely után kölcsön is adták őt előbb a török Besiktasnak, majd az Union Berlinnek.

Karius 2022 nyarán távozott végleg a Mersey-partiaktól, három hónappal később kapott szerződést a Newcastle-nál, ahonnan tavaly nyáron, szerződése lejártával távozott, azóta nem volt csapata.

A német másodosztályban 13. helyen szerénykedő Schalke viszont most hivatalos honlapján tudatta, hogy az idény végéig szóló szerződést kötött Kariusszal, aki az elmúlt években azzal is reflektorfénybe került, hogy felesége az ismert olasz műsorvezetőnő, Diletta Leotta.