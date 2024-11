Hiába állt fel 0–3-ról a Stuttgart, Führich leshelyzete három pontot ért a Frankfurtnak

Az első félidőben a hazaiak uralták a játékot (dacára annak, hogy a negyedik percben Marmus nagy helyzetben hibázott), s akár a vezetést is megszerezhették volna, de Demirovic tizenegyesét Kevin Trapp kivédte. A bosnyák válogatott csatár néhány perccel korábban a keresztlécet is megdöngette, így nem túlzás azt mondani, hogy két gól is a lábában maradt. A meccs hajrájában Millot is kihagyott egy nagy lehetőséget, így a szünet előtt már-már „sorsszerűen” érkezett a frankfurtiak vezető gólja, Marmus szögletéből Hugo Ekitiké bólintott a kapuba (VIDEÓ ITT).

A fordulás után már nem tudta az addig látott domináns játékot produkálni a sváb együttes, ezzel szemben a Frankfurt kíméletlenül élt a saját lehetőségeivel. Az 55. percben Nathaniel Brown értékesített egy ajtó-ablak helyzetet (VIDEÓ ITT), majd hét perccel később jött Omar Marmus, és (akárcsak az előző két bajnokin) gólra váltott egy szabadrúgást (VIDEÓ ITT). A mérkőzés végjátékában Josha Vagnoman megpattanó lövésével szépített a Stuttgart (VIDEÓ ITT), majd Nick Woltemade közelről szerzett góljával visszajött a meccsbe Sebastian Höness együttese (VIDEÓ ITT). Az eredetileg ötperces ráadás hetedik percében Führich gólja „felrobbantotta” a Mercedes-Benz Arénát, de a VAR les miatt elvette a találatot, így a Frankfurt zsebelte be a három pontot. 2–3

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt 2–3 (Vagnoman 86., Woltemade 90., ill. Ekitiké 45., N. Brown 55., Marmus 62.)

Augsburg–Hoffenheim 0–0

Később

19.30: Heidenheim–Wolfsburg

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

RB Leipzig–Mönchengladbach 0–0

St. Pauli–Bayern München 0–1 (Musiala 22.)

Mainz–Borussia Dortmund 3–1 (Li Szung Dzse 36., Burkardt 45+3., Nebel 54., ill. Guirassy 40. – 11-esből)

Kiállítva: E. Can (27., Dortmund)

Bochum–Bayer Leverkusen 1–1 (Mijosi 89., ill. Schick 18.)

Werder Bremen–Holstein Kiel 2–1 (Stage 36., Burke 89. ill. Harres 48.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Union Berlin–Freiburg 0–0