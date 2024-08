Edzőváltás után keresi a kiutat az NB II-ből a Honvéd és a Vasas; Nyéki Balázs: Úgy tudunk hódítani, ha fokozatosan haladunk

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Edzőváltás után keresi a kiutat az NB II-ből a Honvéd és a Vasas. A Honvédnál tulajdonos- és edzőváltás, míg a Vasasnál csak edzőváltás volt a közelmúltban, természetesen itt is, ott is az élvonalba jutás a cél. Ígéretekből, nagy tervekből egyik csapatnál sem volt hiány, úgyhogy megvizsgáltuk a két klub elmúlt éveit, hogyan és miért jutottak el oda, ahol jelenleg szerepelnek – az NB II-ben. Bodnár Zalán és Cserháti András összeállítása

Szoboszlai Dominik is segíthet megtörni a liverpooli edzők átkát. A klubtörténet szerint nem könnyű győzelemmel, sőt győzelmekkel kezdeni a Premier League-et a Liverpool új menedzsereinek. A Szoboszlai Dominikot is alkalmazó csapat mindenesetre sikerrel kezdte az idényt Arne Slot menedzserrel, aki az Anfielden is tartaná a lépést. Gyenge Balázs háttéranyaga

Gyökeres Viktor ismét begyújtotta a rakétákat. A magyar származású csatár három forduló alatt már hat gólnál tart a portugál bajnokságban, és ugyan a kivásárlási ára százmillió euró, a Sportingnak az átigazolási időszak végéig új erőforrásokat kell bevonnia, hogy biztosan megtarthassa

Kristine Breistöl: Az ETO-nál nincs nagyobb lehetőség. Olimpiai bajnok norvég balátlövővel erősített a Bajnokok Ligája-címvédő Győr női kézilabdacsapata a hamarosan kezdődő idényre. Kristine Breistöl lapunknak elárulta, mit mondott neki Stine Oftedal, melyek voltak a legfőbb érvek a győriek mellett, és miért akarta magát kényelmetlen helyzetben találni. A győriek légiósával Jakus Barnabás beszélgetett

Nyéki Balázs: Úgy tudunk hódítani, ha fokozatosan haladunk. Nem is helyezhette volna magasabbra a lécet Nyéki Balázs, aki vezetőedzőként első idényében triplázott az FTC férfi vízilabdacsapatával, de a sikerek hatására mit sem változott a hozzáállása, továbbra is a csapategységet tartja a legfontosabbnak. Patai Gergely interjúja

