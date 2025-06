Keddi sportműsor: azeri–magyar felkészülési mérkőzés

A magyar labdarúgó-válogatott Azerbajdzsánban lép pályára kedden 18 órakor. Több felkészülési mérkőzés mellett világbajnoki selejtezők sorát is játsszák kedden, Ázsiában és a CONCACAF-zónában be is fejeződik a kvalifikációs sorozat jelenlegi szakasza. A Critérium du Dauphiné kerékpáros-körversenyen a 3. szakaszt tartják meg. Fucsovics Márton Stuttgartban, Babos Tímea Londonban ragad ütőt a teniszidény Wimbledon előtti rövid füves pályás felvezető időszakában.

JÚNIUS 10., KEDD FUTBALLPROGRAM FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

18.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Szlovénia–Bosznia-Hercegovina

19.00: Fehéroroszország–Oroszország

19.00: Dánia–Litvánia

19.00: Svédország–Algéria

20.45: Anglia–Szenegál (Tv: Spíler1)

20.45: Görögország–Bulgária

20.45: Luxemburg–Írország

20.45: Észak-Írország–Izland

20.45: Szlovákia–Izrael

23.00: Új-Zéland–Ukrajna EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

G-CSOPORT

20.45: Hollandia–Málta (Tv: Spíler2)

20.45: Finnország–Lengyelország (Tv: Arena4)

H-CSOPORT

20.45: Románia–Ciprus (Tv: Match4)

20.45: San Marino–Ausztria

K-CSOPORT

20.45: Szerbia–Andorra

20.45: Lettország–Albánia ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐK

3. KÖR, 10. (UTOLSÓ) FORDULÓ

A-CSOPORT

15.45: Üzbegisztán–Katar

15.45: Kirgizisztán–Arab Emírségek

18.00: Irán–Észak-Korea

B-CSOPORT

13.00: Dél-Korea–Kuvait

20.15: Jordánia–Irak

20.15: Palesztina–Omán

C-CSOPORT

12.35: Japán–Indonézia

13.00: Kína–Bahrein

20.15: Szaúd-Arábia–Ausztrália DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐK

16. FORDULÓ

22.00: Bolívia–Chile

Szerda, 1.00: Uruguay–Venezuela

Szerda, 2.00: Argentína–Kolumbia

Szerda, 2.45: Brazília–Paraguay

Szerda, 3.30: Peru–Ecuador CONCACAF-ZÓNABELI VB-SELEJTEZŐK

2. KÖR, 5. (UTOLSÓ) FORDULÓ

A-CSOPORT

22.00: Kuba–Bermuda

Szerda, 4.00: Honduras–Antigua és Barbuda

B-CSOPORT

21.00: Saint Kitts és Nevis–Grenada

Szerda, 3.00: Costa Rica–Trinidad és Tobago

C-CSOPORT

Szerda, 0.00: Saint Lucia–Barbados

Szerda, 0.00: Haiti–Curacao

D-CSOPORT

Szerda, 2.00: Guyana–Montserrat

Szerda, 2.00: Panama–Nicaragua

E-CSOPORT

Szerda, 1.00: Dominikai Köztársaság–Dominika

Szerda, 1.00: Jamaica–Guatemala

F-CSOPORT

Szerda, 3.00: Puerto Rico–Saint Vincent

Szerda, 3.00: Salvador–Suriname U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Ausztria–Magyarország, Bécsújhely TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ATLÉTIKA

Filotei Gála, Athén, nemzetközi ezüst kategóriás női verseny

16.15: rúdugrás (Klekner Hanga)

16.30: magasugrás (Bátori Lilianna)

16.50: távolugrás (Lesti Diana) KERÉKPÁR

Országúti kerékpár

15.25: Critérium du Dauphiné, 3. szakasz (Valter Attila) (Tv: Eurosport1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1083 (Tv: Sport2) TENISZ

11.00: ATP és WTA 250-es torna, ’s-Hertogenbosch

11.00: ATP 250-es torna, Stuttgart. Benne 11.00 körül: Fucsovics Márton–Yannick Hanfmann (német)

12.00: WTA 500-as torna, London. Benne 16.30 körül: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil)–Daria Kasatkina, Donna Vekic (ausztrál, horvát) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Szalai Kristóf. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendég: Tóth Anita és Szabó Gabriella

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Ballai Attila. Napi sportesemények 10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának szereplése a 2024–2025-ös Bajnokok Ligájában

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai

13.30: Elmondom hát mindenkinek Ballai Attilával

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel Hazafutás. Műsorvezető: Tóth Béla. Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Vízilabda, interjú Angyal Dániellel

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Gergelics József, Csisztu Zsuzsa

17.00: Labdarúgás, összeállítás az európai edzőváltásokról

17.20: Nemzeti sportkrónika Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint

17.30: Labdarúgás, élő közvetítés az Azerbajdzsán–Magyarország válogatott labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Szakértő: Bene Ferenc, Wukovics László

20.30: Cselgáncs, interjúk a válogatott keretedzéséről

21.00: Napi aktualitások és interjúk

22.00: A hét értékteremtő anyagai 22.30: Sportvilág