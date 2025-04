Dudás Hunor: A Football Forum Hungary globálisan is jelentős esemény lett

Az idén is a Groupama Aréna ad otthont a Football Forum Hungarynek, amely a labdarúgás szakmai és üzleti világának kiemelkedő, már nemzetközileg is elismert eseménye. A rendezvény főszervezője, Dudás Hunor lapunknak elmondta, hogy három év alatt a közép-európai régió megkerülhetetlen, kiemelkedő konferenciája lett a Football Forum, amelyen 2024-hez képest harminc százalékkal emelkedik a résztvevők száma.

„Nagyjából hétszáz embert várunk ötvenegy országból, hat kontinensről, ez is mutatja, hogy globális szinten is jelentős szakmai esemény lett a Forum – nyilatkozta a Nemzeti Sport érdeklődésére Dudás Hunor. – Hetven-nyolcvan százalékban nemzetközi szakemberek érkeznek: játékosmegfigyelők, ügynökök, sportigazgatók, klubvezetők, szponzorok, márkák, edzők és még sokan mások. Tavalyhoz képest újítás, hogy kiegészítő programokkal is készülünk, lesz például baráti foci a szakemberek között, welcome party és afterparty, illetve mezszépségverseny is. Európából több mint harminc mezt gyűjtöttünk össze, a szakmai zsűri különböző szempontok szerint eldönti, melyik a legszebb, és az elárverezett mezekből befolyó összeget felajánljuk a Civilút Alapítványnak. A Football Forum Hungary 2025 kiemelt partnere az Egy Lépéssel Több Alapítvány, amellyel közös célunk, hogy a sport erejével segítsünk azoknak a családoknak, amelyeknek a legnagyobb szükségük van rá. Fontos szempont, hogy a hazai és a nemzetközi szakemberek külön program keretében is lehetőséget kapnak kapcsolatépítésre és üzletkötésre. Mindemellett külön szekciót kap az utánpótlás, és a gyerekeiket tudatosan nevelő sportszülők is tematikus workshopon vehetnek részt, amivel segíthetik kiteljesedni a gyerekeiket a futballban. Úgy érzékeljük, hogy a női labdarúgás egyre népszerűbb a világon, ezért nagyobb szerepet kap az idei konferencián. Összesen öt különböző helyszínen lehet majd pódiumbeszélgetéseket hallgatni, ezeken részt venni.”

A szervezők hitvallása, hogy a futballfórum egy család, amely 2023-as indulása óta nagyszerű közösség lett, s akik a kezdet kezdetétől részt vettek az eseményen, továbbra is lehetőséget kapnak tudásuk megosztására, az pedig külön büszkeség, ha a platform segítségével feljebb léptek a ranglétrán.

„Az idei fórumon még nagyobb hangsúlyt fektetünk a kelet és nyugat közötti kapcsolatok építésére a futball világában, emellett a Football Forum segíthet abban, hogy a magyar futball elmúlt években tapasztalt fejlődése folytatódjon, és még inkább összhangba kerüljön a nemzetközi trendekkel. Célunk, hogy a Football Forum katalizátorként szolgáljon a magyar futball további fejlődéséhez és nemzetközi integrációjához, illetve hogy Budapest és Magyarország ne csak egyszerű résztvevője, hanem aktív alakítója legyen a futball jövőjének. Aktívan keressük azt a megoldást, hogyan tudjuk ezt a három év során felgyülemlett értékes szakmai anyagot társadalmi felelősségvállalásként ingyenesen átadni a magyar labdarúgás fejlődésének elősegítésére. A fórumon kiemelt figyelmet kapnak a digitális innovációk, az adatelemzés és a szurkolói élmény fejlesztése. Emellett szó lesz a játékosmegfigyelés modern módszereiről, valamint a média- és szponzorációs stratégiák átalakulásáról is, hiszen a futball gazdasági háttere folyamatosan változik, ami új kihívások elé állítja a klubokat és a szervezőket.”