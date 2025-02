Cristiano Ronaldót hívta a Barcelona, a Camp Nouban jobban szeretett gólt szerezni, mint a Bernabéuban

Ronaldo először a szaúd-arábiai életéről beszélt.

„Nagyon jól elvagyok itt. Két év telt el, de nagyon szeretjük a családommal. Az életemben mindig voltak kihívások, ezek nem ijesztenek meg. Szaúd-Arábiában játszani nem olyan, mint Európában, de nem foglalkoztam vele, ez egy másik irány az életemben, de nagyon szeretem.”

Hozzátette, hogy 12 évesen hagyta el Madeirát, azóta más országokat, más kultúrákat is megismert, szóval számára nem volt nehéz alkalmazkodni a szaúdi élethez.

„Amikor idejöttem, tudtam, hogy egy-két éven belül nagyot fejlődik a liga. Az emberek lenézik ezt a bajnokságot, de sokszor nem tudják, miről is beszélnek. Sokkal jobb, mint az MLS.”

Ronaldo elmondta, hogy még mindig tudja motiválni magát.

„Még mindig arra ébredek, hogy edzeni és játszani szeretnék. Talán egy kicsit kevésbé, mint korábban, de ez a szenvedélyem. Néha nehéz számomra, de megyek. Gondolod, hogy szívesen megyek mindennap a konditerembe? Nem, de van bennem egy elszántság, úgyhogy megyek.”

A Real Madrid még mindig hiányzik számára.

„Spanyolországban nőttek fel a gyerekeim, itt voltam a legboldogabb pályafutásom során. A fiam, Mateo is nézi a meccseket, szereti Camavingát és Mbappét, mindig ugrat, hogy utóbbi jobb, mint én. Azért távoztam, mert új kihívást kerestem. Visszatérés? Egy nap talán, nem tartom kizártnak. Talán, amikor befejezem a pályafutásomat, tudok ott valami klassz dolgot csinálni.”

Természetesen szóba került a Lionel Messivel folytatott rivalizálás is.

„15 éven át osztoztunk a díjakon, mindig jól kijöttünk. Emlékszem, egyszer én fordítottam neki angolra, az vicces volt. Motiváltuk egymást, volt, hogy olyan csatát vívtunk, mint az F1-ben Senna és Prost.”

Elmondása szerint szeretett a Camp Nouban játszani az ősi rivális Barcelona ellen.

„Mindig motivált, hogy kifütyültek, jobban szerettem ott gólt szerezni, mint a Bernabéuban. Amikor a Sportingban játszottam, szerződtettek volna, de nem jött össze, a következő évben pedig elvitt a Manchester United. Szerintem a Real Madrid a világ valaha volt legjobb csapata.”

Cristiano Ronaldo 922 gólnál jár.

„Én vagyok a legjobb gólszerző, a legösszetettebb. Hogy a történelem legjobbja lennék? Szerintem igen, nem láttam jobbat.”

Kitért Kylian Mbappéra is.

„Szerintem nem tudja, hogyan kell igazán csatárt játszani. Ha ott lennék, megmutatnám neki. Ha a helyében lennék, úgy játszanék, mint Cristiano Ronaldo. De ő így is nagyon sok örömet fog okozni a szurkolóknak.”

Szerinte Viníciusnak kellett volna kapnia az Aranylabdát, majd kitért Bellinghamra is.

„Meglepődtem, egyben nagyon sajnáltam is, mert megérdemelte volna. Én is átéltem ilyet kétszer, de ilyenkor tehetetlen vagy, és kénytelen leszel elfogadni. Bellingham pedig Zidane-ra emlékeztet engem, 21 éves, az egész pályafutása előtte áll még.”

Szót ejtett a pályafutása befejezéséről is.

„Akár ma is abbahagyhatnám, és összességében nem maradna hiányérzetem. Annyiban talán igen, hogy még mindig jól megy a játék, és én jelentem a különbséget. De nem tervezhetek hosszú távra.”

És hogy elérheti-e az 1000 gólt?

„Rengeteg gólt lövök, de az emberek nem értékelik. Folyton azt hallom, hogy még mondjuk 85 hiányzik, ezt pedig nem szeretem. Ha elérem az ezret, az nagyon jó. Ha nem, az sem probléma, a számok nem hazudnak. A világbajnokságig még másfél év van hátra, addig annyi minden történhet. Szeretnék ott lenni, de nem vagyok megszállottja.”

Beszélt az edzőiről is, nem mindenkiről volt jó véleménnyel.

„Carlo Ancelottit nagyon szeretem, ő egy igazi úriember a futballban, sok mindent nyertünk együtt. Kilencven százalékban segít, ha van futballmúltad, mert anélkül nagyon nehéz az öltözőben. De én mindenkitől tanultam valamit. Persze voltak rossz edzőim is, olyanok, akiknek gőzük sem volt a labdarúgásról. Én egyébként nem akarok edző lenni. Olyan dolgokat akarok csinálni, amiben nem vagyok jó, és ezeket meg akarom tanulni. Nem hiszem, hogy a személyiségem megfelelő lenne az edzői pályára.”