Méregdrága fiatalok – égbe szökő árak a trónkövetelő korosztályban

Fotó: Getty Images Elvitathatatlan, hogy a magyar labdarúgás óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt jó egy évtizedben, a válogatott sorozatban három Európa-bajnokságon vett részt, a Ferencváros immár rendszeres főtáblás szereplő a nemzetközi porondon, Szobosz­lai Dominik személyében pedig olyan játékosunk van, aki a közvetlen világelit tagja. Ugyanakkor ha megvizsgáljuk az utánpótlás jelenét, korántsem ilyen rózsás a helyzet, és az adatokból tökéletesen kiolvasható, van még hova fejlődni (a német állampolgár Dárdai Bencével, a Wolfsburg 18 éves játékosával csak akkor számolhatunk ebben az összevetésben, ha pályára lép a magyar felnőttválogatottban). Kezdjük azzal, hogy a tíz legértékesebb magyar labdarúgó közé jelenleg két 23 év alatti játékos fér csak be, ráadásul Dárdai Márton egy hónap múlva betölti a huszonharmadik életévét, így Kerkez Milos marad hírmondónak. A kor­eloszlást tekintve nagyobb baj, hogy hárman (Willi Orbán, Varga Barnabás, Gulácsi Péter) a harmincon is túl vannak, és ha a 21 éven felülieket is kivesszük az egyenletből, Kerkez neve is lekerül a listáról. A Bournemouth szárnyvédőjével viszont már csak azért is számoljunk, mert novemberben töltötte be a huszonegyet, továbbá ő az egyetlen fiatal magyar jelenleg, aki a világtrendnek megfelelően lépdel előre a nemzetközi futballban. Játékjogának értéke nagyjából annyival emelkedett az elmúlt negyedévben, mint a mögötte felsorakozó három legértékesebb 21 éven aluli magyar játékosé összesen! És talán éppen az a legnagyobb gond, hogy Kerkez Milos mögött a szuperígéretnek kikiáltott Lisztes Krisztián játékjoga csaknem húszévesen nem éri el a hárommillió eurót sem, és mert egyelőre a Frankfurt első csapatának a közelébe sem ér, az elmúlt negyedévben több mint harmincszázalékos értékvesztést volt kénytelen elkönyvelni a teljesítmény hiánya miatt. Az idő persze még neki dolgozik, ám figyelembe véve a nemzetközi trendet, ő sem ülhet a babérjain, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy beverekszi magát az Eintrachtba vagy kölcsönben, a helyzethez mérten a lehető legmagasabb szinten kezd el játékperceket gyűjteni. Idehaza messze a Puskás Akadémia kapusa, Pécsi Ármin a legértékesebb 21 éven aluli labdarúgó, két és félszer annyit ér a játékjoga, mint a rangsorban őt követő ferencvárosi Gruber Zsomboré. A legértékesebb, Magyarországon játszó fiatal mezőnyjátékost egymillió euróra sem taksálja a Football Benchmark, ugyanakkor a javára kell írni, hogy az FTC-nél eleve nagyobb a konkurencia, mint a többi NB I-es csapatnál, továbbá az utóbbi negyedévben több mint ötven százalékkal emelkedett a piaci értéke. A legnagyobb arányú növekedés az ETO-t erősítő Tóth Rajmundhoz köthető: 2024 végén a védekező középpályás játékjoga 511 százalékkal ért többet, mint az év szeptemberében.