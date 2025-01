Haaland új, évtizedes szerződésével gigapénzt keres, de még így is csak CR bérének hatodát

Új, egészen pontosan 9 és fél éves szerződésével Erling Haaland messze a PL legjobban fizetett játékosa lett, hiszen 525 ezer fontot tehet zsebre hetente, míg csapattársa, Kevin De Bruyne 400 ezret. A harmadik helyen a lejáró szerződésű Mohamed Szalah áll, aki amennyiben hosszabbít az idény végéig a Liverpoollal, úgy jó eséllyel 400 ezer font fölé jut hetente. Gondolhatnánk, az angol élvonalban keresnek a legtöbbet, hiszen ott a legtehetősebbek a csapatok, de azért érdemes rögtön áttekinteni a La Ligába.

Forrás: Capology

A spanyol liga legjobban fizetett játékosa jelenleg a heti 541 ezer fontot kereső, 36 éves FC Barcelona-sztár, Robert Lewandowski, de a Real Madrid új sztárja, Kylian Mbappé és félmilliós fizetés felett jár. Összesen heten keresnek legalább 300 ezer fontot hetente, a PL-ben ez a szám nyolc. A Serie A és a Bundesliga ezek mellett a bérezések mellett már-már eltörpül, de azért „ott is vannak számok”. Az olaszoknál a Juventus csatára, Dusan Vlahovics keres a legjobban, de egyedül ő megy 300 ezer fölé, s a 200 ezret is utána csak Lautaro Martínez (Inter) éri el, ez a spanyolokhoz és az angolokhoz képest jelentős differencia. A Bundesligában durva a helyzet, hiszen a 13 legjobban kereső játékos egyaránt a Bayern München labdarúgója. Harry Kane 480 ezer fonttal magasan vezet, de Manuel Neuer is 400 fölött jár, míg a 300-at Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry és Leroy Sané bére éri el.

Forrás: Capology

Forrás: Capology

Forrás: Capology

A végére hagytuk a leghajmeresztőbb számokat, amik természetesen Szaúd-Arábiából érkeznek. A liga legjobban kereső játékosa a 39 éves Cristiano Ronaldo (Al-Naszr), amely az ismert adatok szerint heti 3.2 millió (!) fontot keres, közel hat és félszer annyit, mint Erling Haaland. Őt a sérülések miatt gyakorlatilag egyáltalán nem játszó Neymar Jr. (Al-Hilal) követi 1.6 millióval, de ennyit tesz zsebre az aranylabdás Karim Benzema (Al-Ittihad is). Többet keres Haaladnál a szaúdiáknál korábbi csapattársa, Rijad Mahrez (847 ezer/hét), Sadio Mané (649 ezer/hét), illetve Kalidou Koulibaly (563 ezer/hét) is. Ezek megdöbbentő számok, ugyanakkor Haaland nem csak a pénzért írt alá ismét a Cityvel. A hosszú távú szerződés neki és a csapatnak is segíthet, főleg, hogy a vége felé járva már jó eséllyel a PL-középmezőnybe tartozik majd fizetése.