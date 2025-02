A ZTE helyett a török másodosztályban folytatja az FTC játékosa

Owusu az évad végéig játszhat az új csapatánál. A ghánai támadó eredetileg a ZTE-nél kapott volna lehetőséget a tavaszi szezonban, ám nem sokkal az odaérkezése után megkérte menedzserét, hogy keressen új csapatot. Owusu a zalaiak edzéseit sem látogatta.

A keresés sikerrel járt, így Owusu a török másodosztályban szereplő, jelenleg a 9. helyen álló Ankaragücü mezét veheti fel. Így a csapattársa lesz a tavaly óta a klub alkalmazásában álló Varga Kevinnek.

A váltást a zalaegerszegi klub is megerősítette.

„Ami Owusu döntésének hátterében áll, az sajnos már az első napokban érződött, hogy nem igazán találja a helyét nálunk – jelentette ki Sallói István, a ZTE sportigazgatója a klub honlapján. – A szakmai stáb és a menedzsment is igyekeztünk őt átsegíteni a kezdeti nehézségeken, amit a klub- és városváltás jelent, de a helyzet nem javult. Nem érezte jól magát és jelezte, hogy inkább visszatérne a Ferencvároshoz. A szituáció itt vált bonyolulttá, mert erre nem volt lehetőség. Ezt követően egyeztettem az ügynökével, valamint Hajnal Tamással is, majd arra a következtetésre jutottunk, hogy nincs értelme ragaszkodni a maradásához. Számunkra szomorú ez a helyzet, mert nagyon jó játékosnak tartjuk és biztos vagyok benne, hogy ha a motivációja rendben lett volna, akkor nagy segítségünkre lehetett volna a tavaszi szezon során. Ráadásul időt is veszítettünk ezzel, hiszen őt szem előtt tartva már nem kerestünk másik támadót a csapatba.”

Owusu Kwabena Ankaragücü'müzde 💛💙



Kulübümüz Owusu Kwabena'nın, sezon sonuna kadar geçici transferi için Ferencvárosi TC kulübü ile anlaşmaya varmıştır.#Ankaragücü pic.twitter.com/ReQKXM8DsU — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 31, 2025

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Alekszandar Csirkovics (szerb, Topolya SC – Szerbia), Lenny Joseph (francia-haiti, Grenoble Foot 38 – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe távozók: Botka Endre (Kecskeméti TE), Owusu Kwabena (ghánai, Zalaegerszegi TE FC, majd Ankaragücü – Törökország)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönbe érkezők: Owusu Kwabena (ghánai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagó Benett, Bazsika Botond

Kiszemeltek: –

Távozók: Csontos Dominik (Bp. Honvéd), Josip Spoljaric (horvát, NK Nafta Lendava – Szlovénia), Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Kristian Fucak (horvát, NK Osijek, onnan NK Istra – Horvátország), Owusu Kwabena (ghánai, Ferencvárosi TC, onnan Ankaragücü – Törökország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: