Hajrában lőtt gólokkal győzte le a Sepsi a Rapid Bucuresti-et

ROMÁN SUPERLIGA

19. FORDULÓ

SEPSI OSK–RAPID BUCURESTI 2–0 (0–0)

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 3600 néző. Vezette: Fesnic

SEPSI: Niczuly – Harut, Ciobotariu, Ninaj (Hajdin, 90+1.), Dumitrescu – Mino, Sigér D. – El Sawy (Otelita, 82.), Matei (M. Coman, 82.), Stefan (Neskovics, 66.) – Oberlin (Kallaku, 90.). Vezetőedző: Valentin Suciu

RAPID: Aioani – C. Manea, Ignat, Pascanu – Onea, T. Christensen (Grameni, 81.), Hromada (Emmers, 62.), Borza – N'Jie (Burmaz, 34.), Boupendza (Dobre, 81.), Petrila (Hasani, 81.). Vezetőedző: Marius Sumudica

Gólszerző: El Sawy (74.), Harut (90+4. – 11-esből)

Újabb bukaresti skalpot gyűjtött be péntek este a Sepsi OSK a román élvonalban, miután Sigér Dávidék a szerencsével sem álltak hadilábon: a Rapid négyszer is a szentgyörgyi kapufákat találta el.

Mindkét részről türelmes mezőnyjátékkal indult a mérkőzés, amely során hiába keresték a rést egymás védőfalán a csapatok, bár a Sepsi néha be-bejutott a Rapid tizenhatosán belülre. Közel félórának kellett eltelnie az első hazai helyzetekig, Omar El Sawy lövését Cristian Ignat, Dimitri Oberlinét pedig Marian Aioani kapus blokkolta, majd El Sawy következő próbálkozása után centikkel ment mellé a labda. A félidő egyetlen bukaresti helyzete az utolsó percben jött el, amikor az egyedül kilépő Claudiu Petrila lövését kiütötte Niczuly Roland, Boriszlav Burmaz ismétlése pedig a bal kapufán csattant.

Szünet után már a Rapid kontrollálta a középpályát és hosszú percekre beszorította a hazaiakat, de Tobias Christensen nem találta el kaput, majd Niczuly bravúrral védte Claudiu Petrila átlövéseit és Aaron Boupendza közeli fejesét is. A hazai kapus a szerencsével is szövetséget között, amikor Burmaz közeli lövése után a felső lécről a fejére, onnan újra a keresztlécre, majd a kezébe pattant a labda. A Sepsi kontrajátékába Mihajlo Neskovics becserélése lehelt életet, a szerb szélső indítása után Andres Dumitrescu tette a kapu elé a labdát, amelyet El Sawy lőtt a hálóba. A szentgyörgyi gólra újabb kapufával válaszolt a Rapid, ezúttal Boupendza emelt a lécre. A végjátékban pedig nemcsak higgadtan védekezett, de olykor a labdát is eldugta a vendégek elől a Sepsi, sőt Neskovics a ráadáspercekben egy büntetőt is kiharcolt, amelyből Denis Harut beállította a végeredményt. 2–0