MLS: ritkán látható jelenet – hat percen belül gól és öngól a középpályástól

A Seattle úgy jutott tovább 2–0-val az egyik csapat második győzelméig tartó párharcban, hogy a második meccsen, idegenben is 11-esekkel tudta megverni a Houstont, először 0–0, ezúttal pedig 1–1-et követően. A meccs főszereplője a Seattle középpályása, Cristian Roldan volt, nem mindennapi körülmények között. A 87. percben ő szerezte meg a vezetést csapatának egy 15 méteres jobb lábas lövésből, majd a 93. percben az ő öngóljával egyenlített a 66. perctől, Héctor Herrera kiállítása után emberhátrányban játszó Houston (a Dynamo az első meccset is tíz emberrel fejezte be). A 11-esek során aztán már sem Roldan, sem a társai nem hibáztak, így győzött és továbbjutott a Seattle.



A New York Red Bulls is 11-esekkel nyert és jutott tovább a Columbus ellen, a korábban az RB Leipzigben is futballozó, ezúttal gólt és gólpasszt jegyző svéd Emil Forsberg vezérletével.

A Vancouver–Los Angeles FC párharcban lesz még egy meccs, miután a 2–1-re elveszített első mérkőzés után a második felvonást hazai pályán 3–0-ra megnyerte a Whitecaps Oliver Giroud-ék ellen.

MLS

RÁJÁTSZÁS, NYOLCADDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

Vancouver Whitecaps–Los Angeles FC 3–0

Az egyik fél 2. győzelméig tartó párharc állása: 1–1

Houston Dynamo–Seattle Sounders FC 1–1, 11-esekkel 6–7

Az egyik fél 2. győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0, a Seattle javára

New York Red BullS–Columbus Crew 2–2, 11-esekkel 4–3

Az egyik fél 2. győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0, a New York javára