MLS: a Red Bulls nyerte a New York-i derbit, főcsoportdöntős a Seattle is

Elsőként a New York Red Bulls jutott be az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) főcsoportdöntőjébe, miután legyőzte a városi rivális New York City FC-t. A Seattle hosszabbítás után verte a Los Angeles FC-t.

A Red Bulls az első 25 percben eldöntötte a New York City FC elleni meccset: a 16. percben Felipe Carballo egy röviden kifejelt labdát lőtt a hálóba, majd kilenc perccel később Emil Forsberg szöglete után Dante Vanzeir volt eredményes. A New York Red Bulls már az első, 1996-os szezonban ott volt a mezőnyben, de bajnokságot nem nyert, és úgy jutott el a főcsoportdöntőig, hogy az alapszakaszban csak a hetedik volt keleten. Következő ellenfele az Orlando vagy az Atlanta lesz. Nyugaton a Los Angeles FC reményei elszálltak arra, hogy sorozatban harmadszor ott lehessen az MLS nagydöntőjében. Pedig a kaliforniak az 50. percben Robin Hollingshead révén megszerezték a vezetést, öt perccel később Maxine Chanot nagyon szerencsétlenül ért bele egy beadásba, és kilőtte a saját kapuja bal sarkát. A rendes játékidő nem hozott döntést, a 109. percben viszont a Seattle döntött: a hazaiak nem tudtak felszabadítani egy szöglet után, és Jordan Morris a kapuba lőtt. A Seattle, amely megtörte a Los Angeles-iek elleni tízmeccses nyeretlenségi sorozatát, a Los Angeles Galaxyvel vagy a Minnesota Uniteddal csap össze a főcsoportdöntőben.

FÉRFI LABDARÚGÁS

MLS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ

Kelet: New York City FC–New York Red Bulls 0–2

Nyugat: Los Angeles FC–Seattle Sounders 1–2 – hosszabbítás után A LOS ANGELES–SEATTLE MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA A NEW YORK-I DERBI ÖSSZEFOGLALÓJA