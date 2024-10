Örökös eltiltást kapott a török játékvezetőnő és az ellenőr a kiszivárogtatott videójuk után

A 24 éves Elif Karaarslan kapcsán az egyik forrás azt írja, futballistaként kezdte, a Besiktas női csapatában is játszott, de egy keresztszalag-szakadás következtében a játékvezetői pályára váltott. Orhan Erdemir korábban a török élvonalbeli bajnokságban vezetett mérkőzéseket és FIFA játékvezetői engedéllyel is rendelkezett, ezek mellett pedig a játékvezetői testület elnöke is volt Isztambul tartományban.



Az együttlétükről készült videóról úgy tudni, február 23-án került ki az internetre, és nagy botrány lett belőle Törökországban. Azóta mindkét felet meghallgatták, most pedig végleg bevonták az engedélyüket.

Erdemir azt állítja, hogy a videót az ő engedélye nélkül posztolták ki. „A családom, a közvetlen környezetem és a játékvezetői közösség előtt is meg lett gyalázva a nevem. Az anyagi veszteségeim mellett az elszenvedett érzelmi károm is leírhatatlan” – jelentette ki az Akdeniz Gercek Gazetesinek. Védelmében elmondta, hogy a játékvezetők között a romantikus kapcsolatok igen gyakoriak, mi több, ezekből néha még házasság is lesz. Hozzátette, hogy nagyon megviselték a történtek, nehéz ezt most feldolgoznia, és jogi lépéseket fog tenni.

Karaarslan – akit az Instagramon 384 ezren követnek – azt hozta fel védelmében, hogy a rossz minőségű videón – amelyet nem ő tett ki – nem is ő szerepel. „Van egy felvétel, amit megpróbálnak velem összefüggésbe hozni, de semmi közöm hozzá, és a képminősége is elég rossz. Nem engem látni rajta, és sérti egy nő méltóságát, ha egy ilyen súlyos váddal illetik.”

„Hosszú jogi folyamat lesz, de erősek leszünk. Várom ebben a támogatásotokat és a szereteteteket – írta követőinek az Instagramon. – Nem szabad sírnom, nyafognom vagy szomorúnak lennem. A végsőkig kiállok magamért. Én csak egy vagyok azok közül, akiket bántani próbálnak, de remélem, én leszek az utolsó...”