Gianni Infantino: Az amerikai stadionok garantálják a szórakozást

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség bejelentette, melyik az a tizenkét stadion, amely otthont ad a jövő nyáron az Egyesült Államokban rendezendő klubvilágbajnokságnak. A torna 2025. június 15-én kezdődik, a döntőt július 13-án a New York-i MetLife Stadionban játsszák, szinte napra pontosan egy évvel a világbajnokság fináléja (2026. július 19.) előtt.

A New York-i helyszínhez csatlakozik további tizenegy: az atlantai Mercedes-Benz Stadion, a charlotte-i Bank of America Stadion, a cincinnati TQL Stadion, a Los Angeles-i Rose Bowl (itt rendezték Puhl Sándor játékvezetése mellett a Brazília–Olaszország világbajnoki döntőt 1994-ben), a miami Hard Rock Stadion, a nashville-i Geodis Park, Orlandóból a Camping World és az Inter&Co Stadion, a philadelphiai Lincoln Financial Field, a seattle-i Lumen Field, valamint Washingtonban az Audi Field.

A pontos menetrend és a stadionok elosztása egyelőre nem ismert, de a FIFA szándéka szerint az Egyesült Államokat képviselő Seattle Sounders mindhárom csoportmeccsét hazai környezetben, azaz a Lumen Fieldben játszhatja.

„Gyertek, élvezzétek és érezzétek jól magatokat! – üzente a New York-i Central Parkban rendezett Global Citizen fesztivál keretében tett bejelentésen Gianni Infantino, a FIFA elnöke. – Több millió szurkolót várunk, akik szintén azt tapasztalják, mint én: Amerikában a stadionokat valóban úgy építik meg, hogy az emberek szórakozzanak és élvezzék az itt töltött időt. Nemcsak a meccsekért mennek ki, hanem azért is, hogy órákon át élvezhessék egymás társaságát, márpedig éppen erre van szükség.”

A klubvilágbajnokság helyszíneinek ismertetése mellett Infantino bejelentette a FIFA új, négy évre szóló partnerségét a Global Citizennel, egy nemzetközi oktatói és képviseleti szervezettel, s legfőbb célja, hogy véget vessen a földön az extrém szegénységnek.