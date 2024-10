Akkora tehetség, hogy egyszerre hívták meg a portugál és az angol U-válogatottba

A Portugál Labdarúgó-szövetség október 4-én tette közzé honlapján az U18-as válogatott októberi keretét, melybe meghívták a Wolverhampton támadóját, Mateus Manét is, ugyanakkor egy nappal korábban az angol U18-as csapat is kihirdette névsorát az októberi mérkőzésekre, s ebbe is meghívták Manét, aki egyébként szeptemberben három meccsen is pályára lépett a „háromoroszlánosok” színeiben, Franciaország és Svájc mellett épp Portugália U18-as együttese ellen. Mané ugyanakkor U17-esként még a portugál válogatottba kapott meghívót.

A 17 esztendős, csatárként és jobbszélsőként is bevethető labdarúgó egyébként 2016-ban, azaz 9 évesen igazolt a portugál Barreirensétől az angol Rochdale-hez, ahonnan idén nyáron szerződött a Wolverhamptonhoz, a „farkasoknál” pedig az U18-as gárdában játszik.

Az egyelőre kérdés, Mané melyik nemzeti csapatban szerepel, de az biztos, hogy egyszerre nem tud a Freamundéban készülő portugál és a Marbellában edzőmérkőzéseket vívó angol válogatott rendelkezésére állni, ugyanakkor idén eddig csak az angoloknál lépett pályára.