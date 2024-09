A Real Madridé a nyár legnagyobb fogása – ilyen volt a transzferidőszak

A Real Madrid nyeresége a Paris Saint-Germain vesztesége: Kylian Mbappé ingyen szerződött a királyi gárdához (Fotó: AFP)

Hiába tűnik úgy, hogy idén nyáron visszafogottabbak voltak a nagy európai bajnokságok klubjai az átigazolási piacon, a nyolc elemzett ligából tavaly hat zárt pozitív átigazolási mérleggel, míg a mostani időszakban ez a szám kettőre csökkent. Egy éve ilyenkor az angol Premier League -1.27 milliárd, a szaúdi profi liga pedig -882 millió eurós egyenleggel zárta a transzferidőszakot, a német, a spanyol, az olasz, a francia, a holland és a portugál élvonal viszont pozitív szaldóval, ugyanakkor csak ez utóbbi kettőnek sikerült 2024-ben a többletet megtartania.

Tavaly nyárhoz képest négy liga jelentős elmozdulást mutatott a kiadások terén, élen a Premier League-gel, amely több mint félmilliárd euróval javított az egyenlegén 2023-hoz képest – persze, így is bőven negatív szaldóval, -716.2 millió euróval zárt. Merthogy a PL kiadásait – 2.332 milliárd euró – ezúttal sem tudta megközelíteni egyetlen más bajnokság sem.

Az Angliában tapasztalt trendhez hasonlóan a szaúdi profi ligában is jelentősen csökkentek a kiadások tavaly nyárhoz képest. Jóllehet 2023-ban a bajnokság felfuttatása érdekében nyílt meg a négy legnagyobb klubot (Al-Ahli, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Naszr) felvásárló szuverén tőkealap (PIF) pénztárcája, tény, hogy az egyenleget tekintve itt is csaknem félmilliárd euróval csökkent az eladás és a vétel közti különbözet. Összehasonlításképpen: a szaúdi és az olasz élvonal tavalyi egyenlege között egymilliárd euró volt a különbség, az idén nyáron ez 86 millió euróra zsugorodott.

A számottevő csökkenés nemcsak a szaúdi liga visszafogottabb költekezésének tudható be, hanem a Serie A játékos­eladásból származó alacsonyabb bevételének is, amely a 2023-as 1.033 milliárd euróról idén 702 millió euróra esett vissza, miközben az olasz élvonal kiadásai majdnem 100 millió euróval növekedtek az előző nyárhoz képest. A számok nyelvén ez úgy fest, hogy a Serie A az idén csaknem -300 milliós mérleggel zárt a piacon – a tavalyi +124 millióhoz képest. Az olasz bajnokságban tehát meg is fordult az átigazolási dinamika: míg tavaly tizenegy klub zárt pozitív mérleggel, ebben az évben tizenegy klub negatív nettó költéssel zárta az átigazolási időszakot. A szaúdi profi ligában az előző nyáron mindössze két klub számolt be pozitív átigazolási mérlegről, ez a szám az idén kilencre nőtt, beleértve három olyan klubot is, amely nullszaldót jelentett.

A Serie A-hoz hasonlóan a Bundesligában is jelentős változásokat lehetett tapasztalni az egy évvel korábbi időszakhoz képest. 2023-ban a német első osztály büszkélkedhetett a legmagasabb átigazolási egyenleggel (+295.7 millió euró) az elemzett ligák közül, ezen a nyáron azonban a spanyol, a holland és a portugál bajnokság is jobb eredményeket ért el.

A kiadások terén a La Liga ezen a nyáron túlszárnyalta a szaúdi profi ligát, de az öt nagy európai bajnokságot tekintve az utolsó helyen végzett, a bevételek terén pedig csak a Bundesligát tudta megelőzni, igaz, a transzferegyenleget tekintve messze a legjobb mutatókat produkálta – ami persze így is a negatív tartományba került. A spanyol élvonal húsz klubja közül tizennégy zárta pozitív átigazolási mérleggel a nyári időszakot, ami jelentős növekedés a tavalyi nyolc csapathoz képest. A legnagyobb költekező az Atlético Madrid volt, amely összesen 185 millió euróért olyan nevekkel erősítette meg a keretét, mint Julián Álvarez, Conor Gallagher, Robin Le Normand és Alexander Sörloth. Figyelemre méltó, hogy az elmúlt évtizedben ez a negyedik alkalom, hogy az Atlético rosszabb átigazolási mérleget jegyez, mint a Real Madrid és a Barcelona. A katalánoknak több játékosuktól is meg kellett válniuk, hogy átigazolhassák Dani Olmót az RB Leipzigtől, sajtóértesülések szerint azonban a kulcsfontosságú nyári szerzemény regisztrációja csak december 31-ig van garantálva a klub anyagi korlátai miatt. Ezzel szemben a Real Madrid ingyen szerezte meg Kylian Mbappét, akinek lejárt a szerződése a PSG-nél, noha a játékos piaci értéke a Football Benchmark júniusi értékelése szerint 244 millió euró. A francia világbajnok szerződtetése ezzel együtt jelentős erőforrásokat igényel a blancóktól figyelembe véve az aláírási pénzt, illetve a bérét. De mindent összevetve így is a Real Madrid szakította a legnagyobbat a legkevesebbért.

A Premier League-ben a tavalyihoz képest további két klub zárta pozitív mérleggel az átigazolási időszakot, a csapatokra lebontott egyenleg pedig a 2023-as -63.6 millióról -35.6 millió euróra javult. Meglepő módon a Brighton zárta a legnagyobb deficittel a nyarat (-182 millió euró), mert miután az elmúlt időszakban irgalmatlan összegért adta el Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister és Ben White játékjogát, ezúttal 231 millió eurót költött kerete megerősítésére. A másodosztályból feljutó Ipswich Town és Southampton sem fukarkodott: előbbi -124.8 millió eurós, utóbbi -75.6 millió eurós mérleggel abszolválta a transzferidőszakot. Ha ez meglepő, akkor mit mondjunk arra, hogy a Manchester City és a Liverpool, a PL két meghatározó bástyája volt a legkevésbé aktív a játékosvásárlás terén, de még az Arsenal is kevesebbet költött, mint az újoncok, arról nem is beszélve, hogy a címvédő jelentette a legnagyobb hasznot az összes élvonalbeli klub közül (116 millió euró). Az viszont már kevésbé váratlan, hogy a Chelsea fektette be a legtöbb pénzt – 238 millió eurót – új játékosok megszerzésébe. Mindazonáltal az értékesítési oldalon is megjelent csaknem 200 millió euró, és a -40.5 milliós mérlegnél hét PL-csapat is rosszabbról számolt be.

Apropó, mérleg: Olaszországban a Napoli majdnem 150 millió euróért erősítette meg a keretét, az egyenlege azonban -138 millió euró, ami elsősorban annak tudható be, hogy nem sikerült eladni Victor Osimhent, akiért 100 millió eurót remélt a klub – a nigériai támadó végül a Galatasarayhoz került kölcsönbe. Franciaországban is érdekes helyzet állt elő, ugyanis a 2019–2020-as idény óta ez az első alkalom, hogy a nem a PSG jelentette a liga legrosszabb átigazolási mérlegét. A fővárosiak 169.9 millió euróért igazoltak, 71.5 millióért eladtak, így a nettó egyenleg -98.4 millió euró, csakhogy a Lyon 38.75 millió eurós eladása és 147.79 millió eurós vásárlása közti különbözet ennél is nagyobb: -109.04 millió euró.