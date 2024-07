Idén is a Közel-Keletre szerződtek a román liga legjobb góllövői

Előbb vasárnap jelentette be hivatalosan is az Al-Garafa, hogy megszerezte az FCSB válogatott balszélsőjét, Florinel Comant. Az Európa-bajnokságon is pályára lépő 26 éves játékos az előző idényben 18 góllal és 10 gólpasszal segítette bajnoki címhez a bukaresti együttest, és a Progi Liga a szezon játékosának is megválasztotta. Az FCSB tulajdonosa, Gigi Becali szerint Coman vételára 5.25 millió euróra rúgott.

Hétfőn Dzsudzsák Balázs egykori klubja, az Al-Vahda mutatta be friss szerzeményként Philip Otelét. A 25 éves nigériai játékos ugyanúgy balszélső, és ugyanúgy 18 gólt szerzett az elmúlt idényben, emellett 8 gólpassza is volt a CFR színeiben. A kolozsvári klub remek üzletet kötött, egy évvel ezelőtt ugyanis ingyen szerezte meg Otelét az UTA-tól, most viszont – román sajtóhírek szerint – 3.5 milliót kapott érte. Ráadásul az Al-Vahda egy másik CFR-játékos, a belső középpályásként 10 gólig jutó horvát Karlo Muhar iránt is érdeklődik, egymillió euró körüli összeget ajánlva, de a klub a román szövetségi kapitányt, Edward Iordanescut is megkörnyékezte a bukaresti sajtó szerint.

Coman és Otele előtt a 2022–2023-as idény gólkirályát, a horvát Marko Dugandzicot a szaúdi Al-Tal vette meg kétmillió euróért a Rapidtól, az azt megelőző két évadban legtöbb gólt szerző Florin Tanasét pedig az emírségekbeli Al-Dzsazíra hárommillióért az FCSB-től.