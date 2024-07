Hiába a negyvenméteres venezuelai gól, Kanada jutott a Copa América elődöntőjébe

A 13. percben Jacob Shaffelburg szerzett vezetést Kanadának miután Alfonso Davies passzát kapásból a bal alsó sarokba lőtte. Az első félidőben egymás után dolgozta ki a helyzeteket Kanada, de újabb gólt nem tudott szerezni.

Ezt pedig meg is büntette a venezuelai válogatott. Salomon Rondon harcolt meg egy előrerúgott labdáért, majd negyven méterről a kimozduló kapus felett a kapuba emelt. Az 1–1-re záruló rendes játékidő után jöhettek a tizenegyesek. A hatodik körben Wilker Angel rontott, Ismael Kone viszont belőtte, így Kanada jutott be az elődöntőbe, ahol a címvédő Argentínával találkozik. A két csapat a csoportkör első fordulójában is megmérkőzött, akkor Argentína 2–0-ra nyert.

COPA AMÉRICA

NEGYEDDÖNTŐ

Venezuela–Kanada 1–1 (1–0) – tizenegyesekkel 3–4

A NEGYEDDÖNTŐ TOVÁBBI PROGRAMJA

Argentína–Ecuador 1–1 (1–0) – tizenegyesekkel 4–2

Vasárnap, 0.00: Kolumbia–Panama, Glendale (Tv: Arena4)

Vasárnap, 3.00: Uruguay–Brazília, Las Vegas (Tv: Arena4)