Az UEFA a legmagasabb pénzügyi tisztségre kérte fel Csányi Sándort

A Magyar Labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy mostantól Csányi Sándor tölti be az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kincstárnoki pozícióját, ami egyben alelnöki pozíciót is jelent. Az UEFA csütörtöki, belgrádi tisztújító közgyűlésén megválasztották az UEFA új összetételű végrehajtó bizottságát is.

Az MLSZ a közleményében leírja, hogy a kincstárnok alelnöki jogkörrel rendelkezik és feladata a pénzügyi tevékenység irányítása, felügyelete. „Ahogy eddig is, új pozíciómban is arra törekszem a munka során, hogy a pénzügyi háttér minden esetben a szakmai fejlődést szolgálja. A nemzetközi labdarúgásban egyre nagyobb jelentősége van a pénzügyi folyamatoknak. Sok esetben azonban más a klubok, mint a szövetségek érdeke, és kulcsszerepe van a felek közötti egyensúly megteremtésének és fenntartásának” – mondta megválasztását követően az mlsz.hu-nak Csányi Sándor. A csütörtöki, belgrádi tisztújító közgyűlésen megválasztották az UEFA új összetételű végrehajtó bizottságát (amely a testület legmagasabb döntéshozatali szerve), és ennek egyik első döntéseként jelölték ki Csányi Sándort a tisztség betöltésére. Gabriele Gravina lett az UEFA első alelnöke, Hans-Joachim Watzkét és Jesper Möller Christensent szintén UEFA-alelnökké választották. A végrehajtó bizottságba az alábbi személyek kerültek be: Hans-Joachim Watzke (Németország, újraválasztott), Gabriele Gravina (Olaszország, újraválasztott), Lise Klaveness (Norvégia), Marijan Kustic (Horvátország), Ari Lahti (Finnország), Armen Melikbekjan (Örményország), Frank Paauw (Hollandia), Aivar Pohlak (Észtország) – négyéves időtartamra; Rafael Louzán (Spanyolország), Mose Zuaresz (Izrael) – kétéves időtartamra. A FIFA Tanácsába négyéves időtartamra megválasztott tagok: Razvan Burleanu (Románia, újraválasztott), Georgiosz Kumasz (Ciprus, újraválasztott), Bernd Neuendorf (Németország, újraválasztott), Dejan Szavicsevics (Montenegró, újraválasztott), Pascale Van Damme (Belgium) A közgyűlésen tiszteletbeli tagnak választották meg a végrehajtó bizottsági tagságról leköszönő Karl-Erik Nilssont (Svédország), David Gillt (Anglia) és Karl-Heinz Rummeniggét (Németország). Fennállásának tízéves évfordulóját ünnepelte az UEFA a Gyermekekért Alapítvány, amely a sport erejét felhasználva javítja a sebezhető fiatalok életminőségét. A kongresszuson megemlékeztek a közelmúltban elhunytakról, köztük Andreas Brehméről, Helmut Duckadamról, Doris Fitschenről, Denis Law-ról, Johan Neeskensről és Salvatore Schillaciról is.