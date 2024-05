Marco Rossi: Nálunk nincsenek sztárok, nincs különbség a futballisták között

Telki, hétfő délután, 27 Celsius-fokos hőség. Ha a Budapesthez közeli városkában lenne strand, néhány helyi lakos alighanem örömmel indult volna csobbanni. A szikrázó napsütésben a pályára ballagó futballisták sem fáztak, hétfő délután hivatalosan is kezdetét vette az Európa-bajnoki felkészülés.

A labdarúgók már délelőtt megérkeztek az edzőbázisra. Miután mindenki elfoglalta a szobáját, kipakolta a legfontosabb dolgait, egy-két biliárdmeccs is lezajlott amolyan ráhangolódás képpen. A hangos nevetésekből sejteni lehetett, hogy az edzőtáborban a hangulattal ezúttal sem lesz gond, és a délután fél 5-kor kezdődő első edzésre is fülig érő szájjal ballagtak ki a futballisták. Kőkemény tréningről egyelőre nem volt szó. Marco Rossinak és segítőinek fel kell mérnie, ki milyen állapotban érkezett meg Telkibe, kinek van szüksége néhány napos könnyített munkára, és ki az, aki már most mentálisan és fizikailag is tökéletes állapotban van.

„A terveknek megfelelően mindenki megérkezett az edzőtáborba, csak azok a futballisták nincsenek itt, akikről egyébként is tudtuk, hogy később csatlakoznak hozzánk – felelte a hétfő délután Telkiben tartott sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány. – Gazdag Dániel és Ádám Martin bajnoki mérkőzéseket játszik még, Bolla Bendegúznak a svájci kupadöntőben van jelenése, rajtuk kívül még Callum Styles az, aki a hét második felében csatlakozik hozzánk.”

Miután Telkiben nemzetközi sajtótájékoztatót tartottak, angolul zajlott a beszélgetés, és a külföldi újságírók arra voltak kíváncsiak, vajon mennyit fejlődött Marco Rossi keze alatt a válogatott az elmúlt években.

„A labdarúgásban az eredmény számít, a számok. Abból minden kiolvasható… Sok mindenben fejlődtünk az elmúlt években, sokszor farkasként küzdöttünk, és immár az Európa-bajnokságokat illetően is van tapasztalatunk. Az elmúlt Európa-bajnokságon kőkemény csoportba kerültünk, Portugália, Németország és Franciaország kemény dió volt, a németekkel ezúttal is összesorsoltak bennünket. A házigazdák ezúttal is a torna egyik favoritjai. Svájc agresszív válogatott, és a skótokat sem lehet félvállról venni, sőt! De bárkit legyőzhetünk, az első mérkőzés eredményétől sok minden függ.”

Jó hír is akadt Telkiben.

Néhány hete még nem lehetett tudni, hogy az utóbbi hetekben sérüléssel bajlódó Lang Ádám, és a vállműtéten áteső Fiola Attila mikor kezdheti meg az edzéseket a válogatottal, nos, hétfőn kiderült, máris csatlakoztak a társakhoz. Marco Rossi szövetségi kapitány viccesen meg is jegyezte: „Lang Ádám rendben van. Fiola Attilának a válla miatt az ütközésekre kell figyelnie. De ez nem a többiek, hanem az ő problémája…”

Szoboszlai Dominik is szóba került a hétfői sajtóeseményen. A válogatott kapitányának formájától sok függ az Európa-bajnokságon, és miután nemcsak csapatkapitánya, hanem vezére is a nemzeti együttesnek, az ő állapota különösen fontos lesz.

„Minden képessége megvan ahhoz, hogy az Eb-n is vezér legyen. A pályán szabadságot kap, de ez nem azt jelenti, hogy fegyelmezetlen lenne. Sőt, nagyon is felelősségteljes. De nálunk egyébként sincsenek sztárok, nincs különbség a futballisták között, mindenki egyenrangú. Bízom a játékosaimban, huszonhatan utazunk el Németországba.”

A válogatott egy hetet dolgozik Telkiben, június 3-án – hétfőn – elutazik Írországba, a következő felkészülési mérkőzés helyszínére, ahonnan a mérkőzést követő napon tér vissza Magyarországra, majd június 8-án a debreceni Nagyerdei Stadionban játssza utolsó felkészülési meccsét Izrael ellen.

A visszaszámlálás megkezdődött: 19 nap múlva Svájc ellen kezdjük meg az Európa-bajnoki szereplésünket.