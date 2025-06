„Pécsi Árminnak öt év alatt kell Premier League-szintű kapussá válnia”

Mit érzett, amikor megtudta, Pécsi Ármin aláírta ötéves szerződését a Liverpoolhoz?

Boldog voltam – mondta lapunknak Balajcza Szabolcs, a felcsútiak kapusedzője. – Körülbelül egy hónapja tűnt úgy először, hogy létrejöhet az egyezség. Amikor Ármin kiutazott Liverpoolba, többször kikapcsolta a telefonját, de megbeszéltük, ha bármilyen fejlemény lesz, jelez. Így is történt. Átvették, mit várnak el tőle, különböző elemzéseket néztek át, ezután is érkezett az sms. Több klub, köztük erős bajnokságban szereplők is érdeklődtek iránta, de a legjobb projektet a Liverpool vázolta fel neki. Tudja, öt év alatt kell Premier League-szintű kapussá válnia. A klub nem tesz rá terhet: a következő idényben Liverpoolban marad, készüljön, erősödjön, aztán lehet, a 2026–2027-es idényre kölcsönadják jelentős célokért küzdő, elitbajnokságban szereplő klubnak.

Mi kellett ahhoz, hogy mindössze húszévesen eljusson idáig?

Rendkívül éretten gondolkodik. Tizenhat éves kora óta dolgoztam együtt vele, s hamar kiderült, nagy lehetőség van benne. Úgy vélem, aki megérdemli, védjen mindig a korosztálya felett, hiszen csak így fejlődik. Miután kinőtte az NB III-at, védett Csákváron is az NB II-ben, majd 2024 tavaszán – miután Markek Tamás elhúzódó betegséggel küszködött – megkapta a lehetőséget az NB I-ben, és élt is vele. Sok kritikát kaptunk, hogy alacsony, vékony, miért védetjük. Nos, tizenhét évesen 66 kiló volt, most 78. Ármin amúgy 192 centiméter magas és minden téren fejlődik még. Az, hogy topcsapathoz írt alá, legalább nyolcvan százalékban az ő érdeme, a többi eloszlik. A szüleit mindenképpen ki kell emelnem: sohasem helyeztek rá nyomást, csak engedték fejlődni. Engem félévente hívtak fel, s megkérdezték, mi a helyzet vele, jó úton halad-e, mi a következő lépcsőfok. Teljesen normális viszonyt alakítottunk ki. Ez nagyon ritka, hiszen a szülők sok esetben többet látnak bele a gyerekbe, mint amire képes.

Mekkora szerepe lehetett abban Szoboszlai Dominiknak, hogy a kapus Liverpoolba szerződhetett?

Van neki, hiszen már bizonyított Liverpoolban, ezáltal jobban figyelnek a honfitársainkra. De a Liverpoolnál körülbelül negyven-ötven emberen megy keresztül, amíg valakinek rábólintanak a szerződtetésére, vagyis nem azért szerezték meg Ármint, mert Dominik ott futballozik. Kíváncsi vagyok, mit hoz a jövő, mire viszi Ármin, én bízom benne. Már a tavasszal vártam, hogy meghívót kap a válogatottba, de amikor nem érkezett, erre úgy reagált, nincs ezzel semmi gond, majd érkezik, ha megérdemli. Látom benne a lehetőséget – csakúgy, mint a másik korábbi kapusomban, Tóth Balázsban is –, hogy vele kezdődjön a válogatott összeállítása, a tehetsége, a munkamorálja megvan hozzá, a futball körül forog minden gondolata. Szoros a kapcsolatunk, amolyan apa-fia viszony a miénk. Remélem, 24 évesen már bemutatkozhat a Liverpool első csapatában a Premier League-ben – ott leszek a lelátón, az biztos.