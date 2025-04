Gyönyörű szabadrúgásgólok – szintet lépett a Portugáliában játszó magyar fiatal

Gönye Áron tavaly szeptemberben 1+1 éves profi szerződést kötött az SC Lusitaniával. A 19 éves játékos ebben az idényben 25 tétmeccsen játszott a klub U19-es csapatában, amely a legfelső osztályban szerepel az ifjúsági bajnokságban, egy csoportban például a Sportinggal és a Benficával is.

A védőként és középpályásként is bevethető, kimondottan jó felépítésű, 196 centiméter magas futballista három gólt is szerzett már, kettőt gyönyörű szabadrúgásból, egyet pedig 11-esből, s jó teljesítményének köszönhetően felkerült a Lusitania SC első keretébe. Az első csapat a portugál harmadosztályban szerepel, és a Liga 3-ban vezeti csoportját a Sporting CP II előtt, tehát feljutásra áll.

GÖNYE ÁRON SZABADRÚGÁSGÓLJAI

„Áron rengeteget fejlődött azzal, hogy bele mert vágni a légióséletbe, mondhatni, felnőtt – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a játékost képviselő the path sports management részéről Horváth Gábor játékosügynök. – Hétről hétre nagy iramú, fizikailag jelentős erőbedobást igénylő meccseken játszik kilencven perceket a korosztályos csapatban és közben már a felnőttcsapatnál is edz, ott is számítanak rá. Nagy előnye, hogy a középpályán, hatos pozícióban és belső védőként is számolhatnak vele, mindkét poszton jó teljesítményt nyújt. Egyelőre jól érzi magát Portugáliában, a klubnak is tervei vannak vele, tehát jó úton jár a céljai felé, hogy a felnőttfutballban is megvesse a lábát.”