Kerkez Milos: Szeretek szerelni, blokkolni, értékeli a közönség és feltüzeli a társakat

Az AFC Bournemouthban 2011 és 2020 között 249 bajnokin pályára lépő Danielsnek Kerkez elmondta, milyen úton jutott el az angol bajnokságig. Szóba került az AC Milan és az AZ Alkmaar is, valamint a dél-angliai város csapatának hívása. Daniels kérdezte Kerkezt, mennyire ismerte előtte a klubot, mit tudott róla.

„Mindenhol a ti csapatfotótok van, sokszor látlak nap mint nap – mondta Kerkez Danielsről, aki 2015-ben tagja volt a Bournemouth első PL-be jutó csapatának. – Nem sok mindent tudtam a Bournemouthról, de amikor tárgyaltunk, megtetszett a klub, és az is fontos volt, hogy a világ legerősebb bajnokságában játszhassak. Miután aláírtam, jobban beleástam magam a csapat történelmében, sok videót nézegettem.”

Daniels a mostani csapatban betöltött szerepéről is kérdezte Kerkezt, aki védőként is többet ér a labdába az ellenfél térfelén.

„Ha nem védekezel jól, nem férhetsz be a csapatba, ez a legfontosabb – szögezte le Kerkez. – De a támadásokból is ki kell vennem a részem, azt teszem, amit Andoni Iraola kér tőlem. Ilyen típusú játékos vagyok, igyekszem megfelelni ennek, és megvan hozzá a fizikumom is, hogy felérjek a támadásokhoz és utána visszaérjek a saját kapum elé, amikor szükséges. Ismerem a testem, tudom, hogy erre képes vagyok kilencven percen át. És akkor is érdemes felmenni a támadáshoz, ha nem kapok labdát, mert a mozgásommal, a helyezkedésemmel is esélyt teremthetek a csapattársaimnak.”

Játékhelyzeteket is elemeztek, köztük a Manchester City és az Everton elleni gólpasszait vagy a Liverpool ellen egy olyan helyzetet, amely során Szoboszlai Dominikot csapta be a cselével.

„Meg is kérdeztem tőle a meccs után, hogy hová ment” – mondta nevetve. Szoboszlai többször szóba került a videó során, Kerkez elmondta, nagyon jó barátok a válogatott csapatkapitányával.

A védekezés fontosságára is kitértek.

„Szeretek szerelni, blokkolni, egy-egy ilyen megmozdulást is nagyra értékel a közönség, és feltüzeli a csapattársakat is, látják, hogy küzdesz, így ők is küzdenek. Ezért nagyon fontosak” – mondta Kerkez, de a videó végén azért nem a szép szereléseiket vagy blokkjaikat elevenítették fel a pályán, hanem Daniels és Kerkez egy-egy Bournemouth-gólját.