A viharos szél és a küzdelem dominált, 161 nap után Ajkán ikszelt ismét idegenben a Tatabánya

LABDARÚGÓ NB II

23. FORDULÓ

FC AJKA–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 0–0

Ajka, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Bana Gergely (Huszár Balázs, Király Zsolt)

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Jagodics B., Kenderes (Tar, 20.), Garai Z. – Csizmadia Z. (Pantovics, a szünetben), Tóth G. – Doncsecz (Tóth T., 86.), Zsolnai, Sejben (Borsos, 59.) – Szarka Á. (Bobál G., 59.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

TATABÁNYA: Bese B. – Harsányi D., Jagodics M., Deutsch B. – Eördögh, Szegleti (Soltész B., 64.), Derekas, Varga D. (Lapu, a szünetben) – Csernik, Árvai (Jelena, 77.), Óvári (Katona K., a szünetben). Vezetőedző: Klausz László

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Köszönjük az elnök úrnak az elmúlt tíz évet, nagyon sokat tett érte, hogy ma itt tartsunk, ahol vagyunk. A mérkőzésről annyit szeretnék mondani, hogy reális a döntetlen. A második félidőben annak is örülhettünk, hogy nem kaptunk ki, de a jövőben viszont sokat fog érni ez az egy pont. A csapatomat az is hátráltatta, hogy kilenc játékosom bakteriális fertőzést kapott a héten, és csak keveset tudtunk együtt edzeni.

Klausz László: – Először is szeretném megköszöni, hogy ilyen messze is elutaztak a szurkolóink, és biztattak minket. A mai mérkőzésben benne lett volna a győzelem. Főleg a második félidőben jók voltak az átmeneteink, de a végjátékba rendre hiba csúszott, igaz, hogy egyik csapatnak sem kedvezett a kombinatív játék a szél miatt. Kevés volt az átlövés is, de a hozzáállással nem volt probléma.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem árulunk el túl nagy titkot azzal, hogy Ajkán és Tatabányán egyaránt fontos összecsapásra készültek. A házigazdák a legutóbbi öt mérkőzésükből hármat is megnyertek, ennek köszönhetően elszakadtak a kiesőzónától, újabb három pont pedig, ha célba érést még nem is, kisebb nyugalmat mindenképpen jelenthetett volna. Ezzel szemben a február közepén edzőváltáson áteső, Klausz László irányításával négyből két bajnokit megnyerő kék-fehérek a sereghajtó pozícióját cserélnék bennmaradást érőre, melytől a játéknap előtt négypontnyi távolságra voltak, s az eredmények kedvező alakulása esetén ez minimálisra csökkenhetett volna.

Talán nem sértünk meg senkit azzal, ha kijelentjük, hogy ennél az elsőnél láttunk már több, sokkal izgalmasabb félidőt is: ahogy a nézők, úgy a csapatok is nagyot küzdöttek a zord időjárási körülményekkel. Az első 45 percben az erős, néha már viharos északnyugati szél által támogatott tatabányaiak jelentettek több veszélyt, de Szabados kapus, illetve egyszer a kapufa is kisegítette a hazaiakat.

A térfélcserét követően nem változott a játék képe; a félidő derekán beszorultak a házigazdák, ám hátrányba végül nem kerültek, ugyanis Derekas a legnagyobb lehetőségnél célt tévesztett. A hajrára fordulva ritmust váltottak a bakonyiak, egyre nagyobb nyomás alá helyezték a kék-fehéreket, ám igazán közel csak egyszer kerültek a gólhoz. A csattanó a legvégén a bányászvárosiaké lehetett volna, amikor Csernik nagyjából 25 méteres, beadásnak indult szabadrúgása nyomán a szél kis híján befújta a labdát – Szabadosnak nagy védést kellett bemutatnia.

A látottak alapján az egy ponttal a házigazdák lehetnek elégedettebbek, viszont az örömük nem lehet teljes, hiszen az ötödik sárga lap begyűjtése miatt Garai Zétényt és Jagodics Bencét is elvesztették, így az ajkai hátsó alakzat két meghatározó játékosa eltiltás miatt nem léphet pályára jövő vasárnap Kozármislenyben. 0–0