Nem bírt a Békéscsaba hazai pályán a Gyirmóttal

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–GYIRMÓT FC GYŐR 1–1 (1–0)

Békéscsaba, 680 néző. Vezette: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Tőkés Róbert)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kovács G. (Kuzma, a szünetben), Viczián, Ferencsik, Albert I. – Hodonicki (Tóth M., 41.), Szabó B., Kovács K. (Márkus A., 56.), Mikló – Vólent (Sármány, 72.), Czékus (Rácz B., 72.). Vezetőedző: Csató Sándor

GYIRMÓT: Kecskés – Kovács D., Hudák D., Papp M., Helembai – Horváth R. (Hudák M., 68.), Madarász M. (Kelemen M., 77.) – Gajdos (Kiss N., 77.), Hajdú Á. (Ugrai, 68.), Kicsun (Adamcsek, 54.) – Piscsur. Megbízott edző: Jäkl Antal

Gólszerző: Viczián (16.), ill. Piscsur (43.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Az első félidő egészen jól nézett ki, megszereztük a vezetést, de ezután olyan kapkodást láttam a csapattól – megzavart bennünket a kényszerű csere is –, amit nem igazán értettem –, ki is egyenlített az ellenfél. Annak örülök, hogy a legutóbbi mérkőzéshez képest más arcunkat mutattuk.

Jäkl Antal megbízott edző: – Feszült hangulatú mérkőzésen inkább a Békéscsaba akarata érvényesült, meg is szerezte a vezetést, mi az első húsz-huszonöt percben nagyon idegesen játszottunk. Ezután rendeztük a sorainkat, majd egy szép beadás után kiegyenlítettünk. A szünet után – ha az összképet nézzük –, közelebb álltunk a győzelemhez, két-három óriási ziccert is kihagytunk. El kell ismerni, hogy a hazai csapat sokat tett azért, hogy az egyik pontot otthon tartsa.

ÖSSZEFOGLALÓ

Már az első percektől élénk volt a játék, mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, de jó negyedóra elteltével Viczián Ádám gólja mégis váratlanul jött, a korábbi gólerős, az utóbbi években viszont védőként játszó labdarúgó egy bivalyerős lövéssel vette be a gyirmóti Kecskés Barnabás kapuját. A sárga mezesek fokozták a tempót, fölényük a szögletek nagy számában is megnyilvánult. A csabaiaknak a hosszabbítással együtt három percet kellett volna kihúzniuk, de a sokadik gyirmóti akció végén a hórihorgas Oleksandr Piscsur tanítani valóan a békéscsabai hálóba fejelt.

Nem vettek vissza a csapatok a második félidőben sem, mindkét gárda végig nyílt sisakos játékot mutatott. A második felvonás szintén bővelkedett a helyzetekben. Az edzők mindent megpróbáltak, hogy együttesük begyömöszölje a győztes találatot. Egy fokkal a gyirmótiak álltak közelebb a győzelemhez, két gólnak látszó labdájukat is a gólvonalról vágták ki a lila-fehérek. Ezzel nem szakadt meg a két gárda nyeretlenségi sorozata, a Békéscsaba egymást követő negyedik, a Gyirmót ötödik meccsén maradt győzelem nélkül.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a sorozatban három vereséget szenvedő, 14. helyen álló Békéscsaba a tavasszal mindössze egy győzelmet arató, 10. helyezett Gyirmót ellen.

Tamási Zsolt, a Gyirmót FC Győr vezetőedzője eltiltás miatt nem ülhetett le a kispadra, akit ezúttal Jäkl Antal asszisztensedző helyettesít.