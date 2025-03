A Kozármisleny a hajrában szerzett gólokkal győzött a Tatabányán

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–2 (0–0)

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 500 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Bertalan Dávid, Márkus Péter)

TATABÁNYA: Lóth – Harsányi D., Jagodics M., Deutsch B. – Eördögh, Szegleti (Vass P., 81.), Derekas, Katona K. (Lapu, 87.) – Csernik (Letenyei, 81.), Kiprich D. (Jelena, a szünetben), Árvai (Vida K., 75.). Vezetőedző: Klausz László

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter, Vajda R., Gajág (Lépő, 85.), Turi – Rácz L., Major S. – Cipf, Átrok (Koszovscsuk, 74.), Kócs-Washburn (Kirchner, 65.) – Pesti (Horváth P., 74.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Gajág (78.), Horváth P. (84.).

MESTERMÉRLEG

Klausz László: – Ez egy ikszes meccs volt, de a hajrában egy pontrúgásnál nem figyeltünk. A játékosaimat nem érheti kritika a hozzáállásuk miatt, de támadásban gyakorolnunk kell a létszámfölényes helyzeteket.

Pinezits Máté: – Az első félidő taktikai csatát hozott, de a védekezésünkben váltani kellett, hogy stabilabbak legyünk. A másodikban két olyan szituációból szereztünk gólt, ami a pontrúgásainkat és a presszingünket dicséri. A szerkezetváltás és a cserék is bejöttek, nagybetűs csapatként az elmúlt hetek mérkőzései alapján az egyik legjobb formában lévő Tatabányát győztük le.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőben a tabella utolsó helyén álló Tatabánya játszott jobban, a hazaiak aktívabbak voltak, némi mezőnyfölényt is ki tudtak harcolni és több – egyaránt elpuskázott – gólszerzési lehetőségük is volt. A legnagyobb helyzetet mégis a vendégek hagyták ki, az üresen hagyott Major Sámuel a kapufát találta el. A második játékrész sokáig eseménytelenül telt, egyik csapat sem mert kockáztatni, úgy tűnt, mindkét félnek jó a döntetlen. Aztán egy szabadrúgást követően Gajág Gergő révén megszerezte a vezetést a Kozármisleny, amely néhány perccel később a csereként beállt Horváth Péter erőszakosságának köszönhetően a második gólját is megszerezte, eldöntve ezzel a mérkőzést. 0–2



PERCRŐL PERCRE