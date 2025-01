Gálhidi György Kisvárdán vállalt munkát

„Meglepett Révész Attila felkérése, de örültem neki nagyon – árulta el a január 6-ától a VLA-nál dolgozó Gálhidi György a klub hivatalos honlapján. – Legutóbb Szaúd-Arábiában voltam egy akadémia szakmai igazgatója, és az a feladatom már inkább hasonlított a mostanihoz, hiszen a szervezési rész jobban az irodához és a laptophoz kötött, mint a pályához. Ami a kisvárdai szerepvállalásomat illeti, több feladatom is van. Utánpótlásmenedzserként elsősorban a gyerekek felnőtté válását kell segítenem, beszélgetésekkel. Úgy érzem, elég jó pedagógiai érzékem van, úgyhogy a munkakörnek ez a része nagyon tetszik nekem. A másik része a kapcsolattartás. Beszélek néhány nyelven, így tudok majd egyeztetni külföldi és hazai klubokkal, menedzserekkel, játékosokkal. A harmadik pedig a Korolovszky György által vezetett scout-, vagyis megfigyelői hálózat munkájának a segítése. Ennek részeként elkezdjük meglátogatni és szorosabbra fűzni a kapcsolatot partnerklubjainkkal.”

Az új munkakörökben eltelt két hét talán már elegendő az első tapasztalatok összegzésére.

„Remek a szakmai munka és kiválóak a körülmények, úgyhogy tetszik nagyon, amit eddig láttam – összegzett Gálhidi György. – Ellenfélként még a régi pályán jártam, legutóbb 2018-ban a Budafok edzőjeként, amikor pedig Nyíregyházán dolgoztam, néhány NB I-es mérkőzést megtekintettem már az új stadionban is, ahol edzőmeccsen a kispadon is ültem. Ennyire behatóan azonban nem ismertem a körülményeket, most már látom, hogy nemcsak a stadion környezetében, hanem több más létesítményben is van lehetőség az edzésekre, és nemcsak a pályákon.”

A 70 éves szakvezető az NB I-ben irányította a Tiszakécske, a Honvéd, a Dunaferr, a Diósgyőr és a Pápa együttesét is, összesen 108 meccsen ült a kispadon a legmagasabb osztályban.