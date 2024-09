NB III: megvan a PMFC új tulajdonosa

Az NB II-ből kieső PMFC eddigi többségi tulajdonosa, György Tamás korábban jelezte, hogy a jövőben csak szponzorként támogatná a klubot.

A váltást Rabi Csaba, a klub elnöke, korábbi klubigazgató és ügyvezető vezényelte le, s végül ő lett a klub 80 százalékának tulajdonosa. A továbbiakban is tulajdonjogot birtokol az egyesületben a PSN Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata is. A baranyai bama.hu portál üdvözli az új helyzetet, mert Rabi Csaba „az elmúlt években is az egylet tradícióinak megőrzésére, illetve jólétére törekedett”.

A PMFC pénteken közleményben erősítette meg a hírt:

„Lezárultak a több hónapja tartó tárgyalások és a sikeres megállapodást követően aláírásra került az a szerződés, amelynek értelmében a Pécsi Mecsek FC-t üzemeltető PMFC – Labdarúgó Nonprofit Kft. új, nyolcvanszázalékos többségi tulajdonosa Rabi Csaba.

A fennmaradó húszszázalékos tulajdonrész eloszlását tekintve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata változatlanul tizenöt, míg a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. továbbra is öt százalékot birtokol a klubot működtető gazdasági társaságban.

Klubunk újdonsült tulajdonosa, Rabi Csaba hosszú évtizedek óta ezer szállal kötődik a PMFC-hez, melyek irányításában már a kilencvenes években is komoly szerepelt vállalt: az NB I-ben klubigazgatóként, a kétezres esztendőkben pedig az NB II-ben ügyvezetőként dolgozott.”